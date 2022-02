I pronostici di calcio del 20 febbraio, la domenica di Serie A sarà meno ricca del solito con appena quattro partite in programma. I gol però non dovrebbero mancare a partire dall’anticipo delle 12:30 in cui Fiorentina e Atalanta si ritrovano di fronte dopo la pirotecnica sfida di Coppa Italia terminata con la qualificazione dei viola. Alle 18:00 l’Inter proverà a dimenticare la sconfitta di Champions League battendo il Sassuolo, squadra che gioca un calcio propositivo e che potrà contare sui ritorni di Scamacca e Raspadori in attacco. Nel posticipo serale la Lazio dopo le fatiche di Europa League proverà a fare risultato in casa dell’Udinese, ma considerati i problemi difensivi un gol subito andrà messo in conto.

Leggi anche: Inter-Sassuolo, Serie A: probabili formazioni e pronostici

Altri pronostici

Negli altri principali campionati europei vittorie in arrivo per Bayern Monaco e Marsiglia rispettivamente contro Greuther Furth e Clermont, tra le partite più spettacolari meritano una segnalazione Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach di Bundesliga e Valencia-Barcellona di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Fiorentina-Atalanta, Serie A, ore 12:30

Pronostici: Vincenti

• Nizza (in Nizza-Angers, Ligue 1, ore 13:00)

• Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Greuther Furth, Bundesliga, ore 15:30)

• Feyenoord (in Feyenoord-Cambuur, Eredivisie, ore 14:30)

• Marsiglia (in Marsiglia-Clermont, Ligue 1, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Feyenoord-Cambuur, Eredivisie, ore 14:30

• Bayern Monaco-Greuther Furth, Bundesliga, ore 15:30

• Bordeaux-Monaco, Ligue 1, ore 17:05

• Inter-Sassuolo, Serie A, ore 18:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Cittadella-Benevento, Serie B, ore 15:30

• Valencia-Barcellona, Liga, ore 16:15

• Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, ore 17:30

• Udinese-Lazio, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Venezia vincente (in Venezia-Genoa, Serie A, ore 15:00)