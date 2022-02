I pronostici di calcio di mercoledì 9 febbraio, i quarti di finale di Coppa Italia proseguono con un’altra sfida a San Siro: dopo Inter e Roma stavolta ad affrontarsi saranno Milan e Lazio. La vittoria nel derby ha riportato entusiasmo al team di Pioli, ma dall’altra parte Sarri ha perfezionato lo stile di gioco della sua squadra esaltando l’abilità di Immobile nell’attaccare gli spazi: i gol dovrebbero arrivare puntuali.

Leggi anche: Nizza-Marsiglia, Coppa di Francia: probabili formazioni e pronostici

Altri pronostici

Continua anche il turno infrasettimanale di Premier League dove Manchester City e Tottenham partono favorite per la vittoria rispettivamente contro Brentford e Southampton. In campo questo mercoledì andrà anche un’altra squadra inglese, ma non in campionato bensì nella Coppa del Mondo per club: il Chelsea se la vedrà con l’Al Hilal che può contare su un attacco di buon livello formato da Matheus Pereira, Ighalo e Marega. Attesi almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Milan-Lazio, Coppa Italia, ore 21:00

Pronostici: Vincenti

• Monterrey (in Monterrey-Al Jazira, Mondiale per club, ore 14:30)

• Tottenham (in Tottenham-Southampton, Premier League, ore 20:45)

• Celtic (in Aberdeen-Celtic, Scottish Premier, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Hilal Riyadh-Chelsea, Mondiale per club, ore 17:30

• Ajax-Vitesse, Coppa Olanda, ore 19:00

• Manchester City-Brentford, League Two, ore 20:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Nizza-Marsiglia, Coppa di Francia, ore 21:00

• Leuven-Genk, Jupiler League, ore 21:00

• Rayo Vallecano-Betis, Coppa del Re, ore 21:00

Il “clamoroso”

Chelsea vincente e partita da almeno un gol per squadra (in Al Hilal Riyadh-Chelsea, Mondiale per club, ore 17:30)