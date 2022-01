I pronostici di lunedì 3 gennaio | Premier League, Liga, Coppa di Francia

I pronostici di calcio di lunedì 3 gennaio: in attesa del doppio turno di Serie A, con il girone di ritorno che inizierà alla grande con Milan-Roma e Juventus-Napoli il giorno dell’Epifania e poi Roma-Juventus e Inter-Lazio giorno 9, la nuova settimana comincia con tre partite di Liga e una di Premier League. Il Villarreal reduce da cinque vittorie consecutive non dovrebbe avere problemi contro il Levante ultimo in classifica e peggiore difesa del campionato con 36 gol subiti finora.

Altri pronostici

Impegno sulla carta agevole anche per il Siviglia sul campo del Cadice, mentre l’Athletic Bilbao rischia qualcosa in più contro l’Osasuna in una sfida in cui entrambe le squadre dovrebbero andare in gol. In Premier League scenderà invece in campo il Manchester United che col nuovo allenatore Rangnick sta cambiando marcia: contro il deludente Wolverhampton i tre punti sono alla portata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno tre gol complessivi in Villarreal-Levante, Liga, ore 19:00

Pronostici: Vincenti

Manchester United (in Manchester United-Wolverhampton, Premier League, 18:30)

Villarreal (in Villarreal-Levante, Liga, 19:00)

Siviglia (in Cadice-Siviglia, Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Vannes-PSG, Coppa di Francia, 21:10

• Cadice-Siviglia, Liga, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Reading-Derby, Championship, 16:00

• Stoke-Preston, Championship, 16:00

• Osasuna-Athletic Bilbao, Liga, 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Osasuna-Athletic Bilbao, Liga, 21:00)