Sinner, quante coincidenze: che succede con Maria Braccini?

Sinner, gli indizi racchiusi in un post su Instagram rivelano la verità sulla relazione con la modella ed influencer Maria Braccini.

Inutile aspettarsi che Jannik Sinner si sbottini. Non sarà certo lui, per com’è fatto, a raccontare i dettagli della sua storia con Maria Braccini. Che non sappiamo ancora, a conti fatti e a dispetto dei rumors che si sono rincorsi, se sia effettivamente giunta al capolinea o meno.

Se ci volessimo basare sugli indizi estrapolati dai social network, troveremmo così tante coincidenze che sarebbe difficile credere che la rottura tra i due sia definitiva. I loro destini, in un modo o nell’altro, sembrano trovare sempre e comunque il modo d’incontrarsi e d’intrecciarsi.

Anche l’ultimo post pubblicato dalla modella ed influencer su Instagram, a ben vedere, pare confermare questa sensazione. E non per un motivo soltanto, ma per una moltitudine di ragioni che proveremo ora a riassumere. Fermo restando che si tratta, ancora una volta, di semplici congetture che non trovano riscontro, al momento, in conferme o smentite.

Maria Braccini, nostalgia di Sinner?

Nello scatto che l’ex (?) fidanzata di Jannik Sinner ha pubblicato qualche ora fa, la vediamo alle prese con tuta e scarponi da sci nell’incantevole scenario del Südtirol. Il primo dettaglio che balza subito all’occhio è la presenza, che non è neanche del tutto inaspettata, del like dello stesso Jannik. Che potrebbe non voler dire niente, ma che qualcosa significa sicuramente: queste reaction dimostrano, come minimo, che non hanno chiuso i ponti.

Appare poi assai singolare che la Braccini abbia anche quest’altro interesse in comune con Sinner. Non troppo tempo fa l’avevamo vista cimentarsi nel tennis – sembrerebbe anche bravina – ed ora eccola coltivare quella che è un’altra grande passione dal ragazzo di San Candido: lo sci.

Come non notare, infine, la località scelta dall’influencer per questa vacanza di inizio anno? Sì, Maria ha scelto proprio il Südtirol, alias la terra del barone rosso, per sfoggiare il suo splendido look da regina delle nevi. Che avesse nostalgia dei luoghi frequentati quando erano una coppia?