Sinner, inizia il countdown: la sequenza di allenamenti è impressionante

Sinner, ecco come il campione si prepara in vista degli appuntamenti australiani. Il video in cui si allena lascia di stucco gli utenti di Instagram.

Al caldo della Florida, dove sono spesso soliti rifugiarsi i top player per gli allenamenti preseason, lui ha preferito la montagna. Tra le vette innevate e i pascoli del Trentino lui c’è nato e cresciuto e non esiste, evidentemente, un contesto che gli sia più congeniale di quello.

Lì l’inverno, in barba al calendario, è iniziato già da un pezzo. E lo sa bene Jannik Sinner, che non ha certo scelto una canzone a caso per accompagnare il reel che ha pubblicato qualche ora fa su Instagram. Una sequenza dei durissimi allenamenti in cui si sta sottoponendo in questi giorni.

La partenza è ormai imminente. Il suo cammino riprenderà in Australia, laddove tornerà in campo già il 2 gennaio per disputare l’Atp Cup insieme a Matteo Berrettini. Dopodiché, sarà la volta del primo Slam dell’anno, che si terrà dal 17 gennaio prossimo in una Melbourne vestita a festa per accogliere i migliori tennisti dell’universo.

Sinner sfida il gelo e si allena tra i monti

Il reel che ha pubblicato su Instagram, con “Frozen” di Madonna come brano di sottofondo, ha lasciato di stucco il popolo dei social. Il perché è presto detto: l’allenamento al quale si sta sottoponendo è davvero impressionante.

In un primo momento lo si vede alle prese con un esercizio di riscaldamento mirato all’aperto, dopodiché inizia una corsa ad ostacoli. Infine, tanto per gradire, lo vediamo alle prese con pesi e bilancieri all’interno di una palestra.

Il video di Jannik Sinner è stato apprezzatissimo dai suoi sostenitori. Qualcuno ha dato il via al countdown, ricordando quanti giorni manchino al suo attesissimo ritorno in campo. Qualcun altro, ironizzando, ha invece puntualizzato: “Capito, quest’anno je famo male!”. E chi lo ha scritto ha proprio ragione: da come si sta allenando, è evidente che la sua intenzione è quella di disputare una stagione da protagonista indiscusso.