Verstappen tira le somme: la foto che ha commosso il web

Verstappen, è tempo di ringraziamenti social per il neo campione del mondo: ecco perché il suo post ha tanto commosso i suoi follower.

Quando diventi campione del mondo non lo realizzi subito. Ci si mette un po’ a metabolizzare l’idea e ad abituarsi a questo nuovo status. Ecco perché, fino ad oggi, Max Verstappen è rimasto in silenzio: aveva semplicemente bisogno di tempo per prendere consapevolezza di quello che è accaduto.

Leggi anche: Berrettini stenta a crederci: “Mi ha messo i brividi”

Solo ora, forse, a più di 48 ore da quel momento magico, ha preso atto di essere salito sulla vetta più alta della Formula 1. Ha vinto il Mondiale e se l’è meritato, dopo una stagione così intensa e ricca di soddisfazioni. Ora, quindi, è tempo di rifiatare e di tirare le somme.

E nel farlo non poteva non rivolgere un pensiero alla persona che ha senza ombra di dubbio un grandissimo merito, nella storia sportiva di questo incredibile campione. Una persona alla quale, non a caso, Verstappen ha voluto dedicare un post condiviso sui social network e divenuto virale in poco tempo.

Verstappen, il primo ringraziamento è rivolto a papà Jos

How it started ↔️ how it’s going Took a few days to let what happened last Sunday sink in. Thank you to everyone for all your support and kind messages 🙏 pic.twitter.com/i2kplMU4NY — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 14, 2021

Parliamo di papà Jos, ex pilota di Formula 1. Lui correva ai tempi di Michael Schumacher, ma non ha mai raggiunto il traguardo che domenica, invece, ha tagliato suo figlio Max. A lui, però, Verstappen junior deve tutto, come si evince dalla tenerissima fotografia che su Twitter ha incassato like e commenti a non finire.

Il neo campione del mondo ha creato un collage unendo due scatti: in uno di essi compare, ancora bambino, insieme al papà, mentre sono intenti a maneggiare quello che sembrerebbe un motore. L’altro risale, invece, a due giorni fa e ritrae Max e Jos subito dopo l’incoronazione ad Abu Dhabi.

Questo post, come facilmente intuibile, ha commosso il web, anche per via della sua didascalia: “Com’è iniziata – Com’è finita” ha deciso di scrivere Verstappen, riferendosi ovviamente alla piega che ha preso la sua carriera grazie agli insegnamenti di papà Jos. Perché in fondo, se è arrivato lì, lo deve soprattutto a lui.