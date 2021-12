Europa League, combinazioni e calcoli ultima giornata fase a gironi

Europa League, combinazioni e calcoli dell’ultima giornata della fase a giorni. Ecco tutto quello che può accedere: ci sono già molti verdetti

Così come la Champions League che chiuderà il proprio cammino dei gironi tra oggi, martedì 7 dicembre, e domani, anche l’Europa League è pronta a dare gli ultimi verdetti. Si gioca infatti l’ultima giornata dei raggruppamenti. Molte cose sono già decise, altre invece, sono ancora da scoprire. Bene, andiamo a vedere nel dettaglio quello che ancora potrebbe succedere. Ricordiamo, infine, che la prima di ogni girone va direttamente agli ottavi di finale, la seconda gioca i sedicesimi di Europa League, la terza i sedicesimi di Conference League.

Europa League, ecco le combinazioni

Andiamo per ordine, ovviamente, e partiamo dal girone A, dove il Lione è sicuro del primo posto. Ai Rangers, secondi, basterà un pareggio contro i francesi di essere sicuri del secondo posto. Sparta Praga (4) e Brondy (2) si giocano anche il terzo posto. Ma ovviamente sono favoriti i cechi.

Nel girone B, il Monaco, ha staccato il pass. E per passare da primo, dovrà non perdere contro lo Sturm Graz che chiude il quadro. Si giocano invece l’accesso Real Sociedad e Psv, che si scontreranno in Spagna. La squadra iberica è obbligata a vincere per rimanere nella competizione. Altrimenti, avanti, ci andranno gli olandesi.

Girone C: il Napoli ha maledettamente complicato il proprio cammino perdendo nell’ultimo turno contro lo Sparta Moska. Spalletti, contro il Leicester al Maradona, ha un solo risultato a disposizione, la vittoria, per andare avanti. Si rischia anche il quarto posto, visto che il Legia, che chiude a 6 punti, con una vittoria supererebbe appunto gli azzurri. Una cosa sola è certa: qui, ancora, sono tutte in gioco. E il Napoli, vincendo, scaccerebbe i fantasmi di una eliminazione sicuramente non preventivabile. Ma sarà durissima contro la formazione inglese, anche per via delle assenze.

Il Francoforte è sicuro del passaggio del turno. I tedeschi guidano la classifica con undici punti e vanno a giocare sul campo del Fenerbahce: ai turchi basta un punto per andare in Conference, e un pareggio, in questo caso, è il risultato più probabile. L’Olympiacos, sicuro secondo, battendo l’Anversa potrebbe anche sperare di chiudere davanti a tutti. Ma ha bisogno di una sconfitta della truppa tedesca. Difficile.

La situazione negli altri gironi

Nel girone E, quello della Lazio, la squadra di Sarri ha una sola possibilità per andare avanti da prima: battere all’Olimpico il Galatasaray. Il secondo posto è certo, così come dovrebbe essere anche il terzo del Marsiglia che, però, non deve perdere in casa contro la Lokomotiv Mosca. Ma i giochi sembrano davvero fatti.

Rischia tantissimo la Stella Rossa, nel raggruppamento F, nonostante al momento sia prima nel girone. I serbi giocheranno in trasferta contro lo Sporting Braga (un punto dietro) con la formazione portoghese che ha la possibilità di chiudere davanti a tutti. L’altra partita, quella del Midtylland contro il Ludogorets, è assolutamente appannaggio dei danesi che, vincendo, andrebbero avanti nella manifestazione qualunque risultato uscisse dall’altra partita. Insomma: c’è da scoprire tanto, con una sola certezza o quasi. La squadra che al momento è terza è quella che ha le maggiori possibilità di passare il turno. Incredibile.

Il Leverkusen è primo e primo rimarrà nel girone G: la squadra tedesca contro il Ferencvaros metterà la matematica al primo posto. Anche il Betis è sicuro del secondo, così come il Celtic del terzo.

Chiude il quadro il gruppo H: il West Ham è matematicamente primo, ma ospita la Dinamo Zagabria che ha bisogno di non perdere. Il Genk, terzo, ci crede, con i belgi che ospitano il Rapid Vienna. Ah, anche gli austriaci, con una vittoria, potrebbero arrivare terzi. Tre squadre che si giocano qualcosa. Solamente gli inglesi hanno fatto letteralmente il vuoto.