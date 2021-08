Lazio-Spezia, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Spezia è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

LAZIO – SPEZIA | sabato ore 18:30

Non è ancora la Lazio che ha in mente Maurizio Sarri, ma la strada imboccata sembra essere quella giusta. Almeno questo ha raccontato l’esordio dei biancocelesti ad Empoli, la piazza che lanciò nel grande calcio il tecnico toscano. Al “Castellani” è terminata 3-1, ma il risultato finale non la dice tutta sulle difficoltà riscontrate da Immobile e compagni nel tenere a bada gli azzurri e contenere la loro verve, classico atteggiamento delle neopromosse. Lazio brava a non scoraggiarsi ed a ripartire immediatamente dopo aver subito il gol a freddo di Bandinelli. Due giri d’orologio e i capitolini avevano già pareggiato con Milinkovic-Savic. Operazione rimonta poi conclusa, già nel primo tempo, da Lazzari e da un calcio di rigore di Immobile. I sedici tiri dell’Empoli verso la porta di Reina, tuttavia, sono sintomo di una fase di non possesso non ancora all’altezza.

In attesa che si completi la non semplice transizione tattica dal 3-5-2 di matrice “inzaghiana” al 4-3-3, in settimana la Lazio ha dovuto fare i conti con la cessione di Correa all’Inter: vuoto che potrebbe essere colmato dall’arrivo del serbo Kostic, oggi in Bundesliga all’Eintracht Francoforte.

Il calendario, nel frattempo, viene incontro a Sarri e dopo l’Empoli, prima della sosta per le nazionali, c’è da affrontare un’altra formazione che lotterà per non retrocedere come lo Spezia. Esordio davvero sorprendente per gli uomini di Thiago Motta, che malgrado un’estate turbolenta tra l’addio di Italiano, le sanzioni dell’Uefa e il Covid, ha conquistato un punto d’oro a Cagliari nel posticipo della prima giornata. Un 2-2 che avrebbe potuto essere qualcosa in più se i liguri non si fossero fatti rimontare due volte da Joao Pedro.

Lazio-Spezia: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Lazio sono da valutare le condizioni di Luiz Felipe, alle prese con dei problemi muscolari. In caso il brasiliano dovesse dare forfeit, si prepara Radu. Dubbi sulla presenza di Luis Alberto a centrocampo: lo spagnolo stavolta dovrebbe partire dal 1′, ma Sarri deciderà qualche ora prima del match.

Dall’altra parte, Thiago Motta è orientato a riproporre la stessa formazione che ha pareggiato a Cagliari lunedì, con il solo avvicendamento in mezzo tra Ferrer e Kovalenko: il giocatore arrivato in prestito dall’Atalanta dovrebbe iniziare al posto dello spagnolo. Davanti, a fare compagnia a Gyasi, ci sono Verdi e Colley.

Come vedere Lazio-Spezia in diretta tv e in streaming

Lazio-Spezia, in programma sabato alle 18:30 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Molto probabile una vittoria della Lazio, ma lo Spezia ha dimostrato in Sardegna di non aver smarrito lo spirito combattivo della scorsa stagione. Entrambe possono segnare almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Lazio-Spezia

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Radu, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, Maggiore, Kovalenko, Bastoni; Verde, Gyasi, Colley.

Lazio e Spezia segneranno almeno un gol per parte? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1