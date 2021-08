Fantacalcio, ecco i 5 calciatori da prendere a 1 credito

Fantacalcio, ecco chi sono i cinque calciatori da prendere a 1 credito. Questi potrebbero riuscire a piazzare qualche presenza

Spesso sono considerati dei tappabuchi. Presi all’asta, oppure normalmente se si è in tanti a giocare, per andare a riempire le caselle vuote della propria squadra. Però succede che nel corso della stagione le cose possano cambiare. Non solo nelle squadre di appartenenza, ma anche nelle proprie. Quelle fantacalcistiche per intenderci. E allora c’è bisogno anche di loro. Che possono entrare a gara in corso o che possono anche essere schierati dall’inizio in alcune occasioni. Gente che è valutata solamente un credito, ma che qualche gettone di presenza lo potrebbe trovare. Soprattutto se allenati da tecnici coraggiosi che non guardando la carta d’identità. Gioca chi merita è il mantra.

Fantacalcio, ecco i calciatori da prendere a 1 credito

E allora andiamo a scoprire chi sono questi elementi che potrebbero essere presi solamente spendendo un credito. Per coerenza abbiamo diviso anche questa scelta: sono 2 i difensori presi in considerazione, altrettanti i centrocampisti, mentre uno solo l’attaccante.

Partiamo da dietro quindi: Capradossi dello Spezia e Gabbia del Milan potrebbero trovare spazio. Il primo ha buone qualità, e qualche spezzo di partite lo potrebbe prendere tranquillamente. Mentre, il secondo, sembra poter avere molto più spazio rispetto alla passata stagione. Tra impegni in Champions League e un Romagnoli che ha perso gerarchie, per il giovane difensore si potrebbero aprire le porte anche per una maglia da titolare. Da seguire.

Passiamo ai centrocampisti: uno del Bologna e uno della Lazio. Mihajlovic e Sarri non hanno nessuna paura di mettere in campo gente che dimostra qualità. Il primo è Baldursson, che già nella parte finale della passata stagione si è fatto vedere in mezzo al campo. Il secondo è Romero: che ha incantato nelle amichevoli precampionato. Bene, anche lui potrebbe aspirare a giocare. E’ giovanissimo. Ma le qualità ci sono tutte.

Infine l’attaccante: è lui che ha messo il sigillo finale alla promozione in Serie A del Venezia. Ed è lui che potrebbe prendere il posto durante la stagione di Francesco Forte. Bocalon è da prendere. In ogni caso. Non ve ne pentirete.