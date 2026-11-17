Coritiba-Santos è valida per la trentacinquesima giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Nulla è deciso, ancora, nel destino di Coritiba e Santos. Entrambe, quando mancano quattro giornate alla fine del campionato, possono ancora prendersi dei posti importanti. Sicuramente gli ospiti sognano la qualificazione alla Libertadores, un poco lontana è vero, ma la sensazione è che i bianconeri, vincendo un paio di partite di fila, possano rilanciarsi.

I padroni di casa, invece, sono solamente ad una lunghezza dalla Sudamericana. Quindi ci sta la voglia di lottare ancora per raggiungere qualcosa di importante: anche se un poco i biancoverdi devono anche guardarsi le spalle. Salvezza? Magari è già raggiunta, magari ci sono anche diverse squadre in mezzo che possono farsi stare sereno, ma è meglio riuscire a togliersi subito il dente.

Evidente, però, che le qualità del Santos possano riuscire a fare la differenza in questo match. Gli ospiti nelle ultime cinque trasferte hanno vinto tre volte e sono sempre andati a segno. Quindi ci aspettiamo pure una gara anche bella, con diverse emozioni. Nel nostro pronostico, sotto, vi diciamo come potrebbe andare a finire.

Come vedere Coritiba-Santos in diretta tv e in streaming La sfida valida per la ventesima giornata del Brasileirao Coritiba-Santos, in programma mercoledì alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Santos è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.58 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Santos favorito. Anche la quota della vittoria esterna è in calo. Era partita da molto più in alto. Occhio anche al GOL: sì, ci aspettiamo una gara comunque aperta. Le probabili formazioni di Coritiba-Santos CORITIBA (4-2-3-1): Morisco; Tinga, Coser, Jacy, Bruno Melo; Thiago Santos, Gomez; Breno Lopes, Josue, Fonseca; Pedro Rocha.

SANTOS (4-2-3-1): Diogenes; Rodinei, Joao Alencar, Willian Arao, Luan Peres; Gustavo Henrique, Arthur Melo; Coutinho, Neymar, Everton; Gabriel Barbosa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2