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Pronostico Macedonia del Nord-Slovenia: si prendono i playoff

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Macedonia del Nord-Slovenia è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Zero punti, un solo gol fatto e 12 subiti. Questo è il cammino della Macedonia del Nord in questa Nations League. E, all’ultima giornata, non c’è nessuna possibilità per questa squadra che è ferma a zero punti e che quasi sicuramente, anzi leviamolo proprio il quasi, a zero rimarrà.

Pronostico Macedonia del Nord-Slovenia
Pronostico Macedonia del Nord-Slovenia: si prendono i playoff (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Slovenia ha un’importante occasione, ampiamente meritata, di prendersi i playoff per la promozione. Poi, se arriverà o meno sarà il tempo a dirlo, ma oggi, mettendosi dietro la Scozia, la formazione ospite ha davvero l’opportunità di chiudere alle spalle della Svizzera questo girone e quindi giocare altre partite importanti. Parliamo anche di una nazionale che nello spazio delle prime cinque gare giocate ha preso solamente tre reti (ne ha segnate anche poche, cinque) ma non per questo non è in grado di piazzare un’importante vittoria esterna che può dare un senso, che darà un senso, alle partite successive di Nations League.

Le ultime tre gare disputate su questo campo hanno regalato sfide con entrambe le formazioni a segno. Non sappiamo se andrà così anche stavolta, ma di certo non possiamo non pensare ad una vittoria della Slovenia. Quella, secondo noi, è quasi sicura.

Come vedere Macedonia del Nord-Slovenia in diretta tv e streaming

La sfida Macedonia del Nord-Slovenia è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Non ce la sentiamo di mettere in discussione, per quello che vi abbiamo spiegato prima, la vittoria della Slovenia. Parliamo di un match indirizzato per le motivazioni delle due nazionali in campo. Sì, la Macedonia chiude con zero punti.

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Slovenia

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Ilievski, Mladenovski, Musliu, Alioski; Gastarov, Elmas; Churlinov, Bardhi, Doriev; Rastoder. 
SLOVENIA (5-4-1): Oblak; Kuzmic, Drkusic, Bijol, Zaletel, Karnicnik; Matko, Zabukovnik, Cerin, Sturm; Vipotnik.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

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