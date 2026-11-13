Home » CALCIO » NAZIONALI » Pronostico Slovacchia-Isole Faroe: arriva la blindatura

Pronostico Slovacchia-Isole Faroe: arriva la blindatura

di

Slovacchia-Isole Faroe è una partita valida per la quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non che ci siano tanti dubbi su chi vincerà questo raggruppamento di Nations League: la Slovacchia guida con dieci punti, le altre, tra le quali le Isole Faroe, sono a quattro e l’ultima, il Kazakistan, a due.

Suslov
Pronostico Slovacchia-Far Oer: arriva la blindatura (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ecco, la Slovacchia con una vittoria che ci pare scontata, sicura, chiuderà i conti e festeggerà contro le Isole Faroe la promozione. Dopo sette risultati utili consecutivi – cinque vittorie e due pareggi – arriverà l’otto volante. Contro una nazionale che comunque nell’ultimo periodo e dobbiamo dirlo ha fatto bene, quasi contro ogni pronostico. Addirittura, le Isole Faroe, arrivano da cinque utili – quattro pareggi e una vittoria – e la sensazione in generale di una formazione in crescita.

Però contro la Slovacchia poche possibilità. Anzi nessuna. I padroni di casa nonostante si trovino adesso nella parte meno nobile della Nations League, è composta da una pasta diversa. E andiamo a vedere come finirà, sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Slovacchia-Isole Faroe in diretta tv e streaming

La sfida Slovacchia-Isole Faroe è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Slovacchia è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.65 su GoldBet e Lottomatica e 1.67 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Non ci sono dubbi sulla vittoria della Slovacchia dentro una gara con una sola squadra a segno. La Slovacchia, con un turno d’anticipo, festeggerà la vittoria del raggruppamento.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Isole Faroe

SLOVACCHIA (4-5-1): Greif; Mesik, Skriniar, Obert, Hancko; Rigo, Pokorny, Duda; Bobcek, Strelec, Haraslin.
ISOLE FAROE (3-5-2): Lamhauge; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Danielsen, Turi, Bjartalid, Chukwudi; Samuelsen, Knudsen, Sorensen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Fiorentina-Juventus

Pronostico Fiorentina-Juventus: una certezza ce l’abbiamo

Pronostico Inter-Como

Pronostico Inter-Como: 21 anni fa l’ultima volta

Pronostico Monza-Atalanta

Pronostico Monza-Atalanta: la striscia si ferma a sette