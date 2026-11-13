Pronostico Slovacchia-Isole Faroe: arriva la blindatura

Slovacchia-Isole Faroe è una partita valida per la quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Non che ci siano tanti dubbi su chi vincerà questo raggruppamento di Nations League: la Slovacchia guida con dieci punti, le altre, tra le quali le Isole Faroe, sono a quattro e l’ultima, il Kazakistan, a due.
Ecco, la Slovacchia con una vittoria che ci pare scontata, sicura, chiuderà i conti e festeggerà contro le Isole Faroe la promozione. Dopo sette risultati utili consecutivi – cinque vittorie e due pareggi – arriverà l’otto volante. Contro una nazionale che comunque nell’ultimo periodo e dobbiamo dirlo ha fatto bene, quasi contro ogni pronostico. Addirittura, le Isole Faroe, arrivano da cinque utili – quattro pareggi e una vittoria – e la sensazione in generale di una formazione in crescita.
Però contro la Slovacchia poche possibilità. Anzi nessuna. I padroni di casa nonostante si trovino adesso nella parte meno nobile della Nations League, è composta da una pasta diversa. E andiamo a vedere come finirà, sotto, nel nostro pronostico.
Come vedere Slovacchia-Isole Faroe in diretta tv e streaming
La sfida Slovacchia-Isole Faroe è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria della Slovacchia è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.65 su GoldBet e Lottomatica e 1.67 su Sportbet.
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Il pronostico
Non ci sono dubbi sulla vittoria della Slovacchia dentro una gara con una sola squadra a segno. La Slovacchia, con un turno d’anticipo, festeggerà la vittoria del raggruppamento.
Le probabili formazioni di Slovacchia-Isole Faroe
SLOVACCHIA (4-5-1): Greif; Mesik, Skriniar, Obert, Hancko; Rigo, Pokorny, Duda; Bobcek, Strelec, Haraslin.
ISOLE FAROE (3-5-2): Lamhauge; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Danielsen, Turi, Bjartalid, Chukwudi; Samuelsen, Knudsen, Sorensen.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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