Pronostico Georgia-Ungheria: tutto sta nelle motivazioni

Georgia-Ungheria è una partita valida per la quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Nessuna vittoria in questa Nations League per la Georgia (due pareggi in quattro partite) e inoltre il commissario tecnico non potrà contare nemmeno sul miglior giocatore: Kvara, purtroppo per lui, ha chiuso in anticipo la sua annata.
Complicato, quindi, per i padroni di casa, riuscire a centrare una vittoria contro l’Ungheria che invece rimane in corsa per la promozione. Gli ospiti, che di punti in classifica ne hanno sette, sono al secondo posto ad una sola lunghezza dall’Irlanda. Insomma, in caso di affermazione, si potrebbero giocare anche la promozione diretta nell’ultimo turno previsto la prossima settimana.
Il problema dei georgiani è evidentemente il fatto di non riuscire a trovare il gol con regolarità: infatti in sei delle ultime otto partite ufficiali è mancata la rete. E con l’assenza di quello che potrebbe realmente fare la differenza in qualsiasi momento del match, allora le cose si complicano. Ecco perché crediamo che l’Ungheria, per via anche della classifica e della possibilità di giocarsi qualcosa di importante, possa riuscire a prendersi la vittoria.
Come vedere Georgia-Ungheria in diretta tv e streaming
La sfida Georgia-Ungheria è in programma sabato alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Ungheria è quotata 2.45 su Goldbet e Lottomatica e a 2.45 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.72 su GoldBet e Lottomatica e 1.75 su Sportbet.
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Il pronostico
Ungheria vincente per le motivazioni che accompagnano per questo match la squadra ospite. Una vittoria che permetterà appunto alla squadra in trasferta di giocarsi le possibilità di promozione negli ultimi 90minuti di Nations. Gara da meno di tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Georgia-Ungheria
GEORGIA (4-4-2): Mamardasvili; Dvali, Kakabadze, Azarovi, Sazonov; Davitashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili, Gagnidze; Mikautadze, Zivzivadze.
UNGHERIA (4-2-3-1): B Toth; Osvath, Orban, Csinger, Kerkez; Schafer, Szoboszlai; Lukacs, Vitalis, Sallai; Varga.
POSSIBILE RISULTATO: 0-1
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