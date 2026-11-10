Wta Finals, la seconda giornata può già cambiare gli equilibri del girone

Wta Finals, analisi delle sfide Kostyuk-Pegula e Gauff-Noskova: precedenti, ultime prestazioni e pronostici della seconda giornata del girone.

Il primo turno ha già messo le gerarchie del gruppo 1 sotto pressione: Coco Gauff e Linda Noskova hanno cominciato con una vittoria, mentre Jessica Pegula e Marta Kostyuk sono rimaste a mani vuote. Per queste ultime la seconda giornata diventa quindi particolarmente importante: un’altra sconfitta renderebbe decisamente più complicato il percorso verso le semifinali.

Nella giornata di oggi, il calendario propone due confronti che mettono in palio molto più di un semplice successo. Pegula cerca una reazione dopo una partita durissima, mentre Gauff deve misurarsi con una delle giocatrici che ha già dimostrato di poterle creare problemi.

Oggi in campo ci sarà la Kostyuk, che ad onor del vero non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura alle Finals: inserita nel tabellone all’ultimo momento dopo il forfait di Elena Rybakina, l’ucraina ha perso in due set contro Linda Noskova, senza riuscire a trovare la continuità necessaria per impensierire la ceca. Jessica Pegula ha invece ceduto a Coco Gauff dopo quasi due ore e quaranta minuti di gioco, riuscendo comunque a trascinare la sfida al terzo set. L’americana ha mostrato una buona capacità di reazione, ma dovrà recuperare energie e lucidità: tuttavia, la maggiore esperienza in appuntamenti di questo livello e la qualità complessiva del suo tennis la rendono una scelta convincente.

Wta Finals, i pronostici di martedì 10 novembre

Gauff arriva al secondo impegno dopo aver superato Pegula in tre set, confermando di avere ritrovato un buon livello competitivo nonostante un periodo senza partite ufficiali. Noskova, dal canto suo, ha esordito con un successo netto su Kostyuk e ha dimostrato di poter essere pericolosa anche contro le avversarie più quotate.

La ceca ha già messo in difficoltà l’americana nel corso della stagione, ragion per cui partirà con l’intenzione di fare il bis. Gauff resta leggermente avanti nelle nostre valutazioni, ma ci aspettiamo una partita combattuta, nella quale entrambe potranno trovare spazi per allungare gli scambi e conquistare game. Più che sbilanciarsi sull’esito finale, sebbene la Gauff sia avanti di un soffio, preferiamo puntare sulla durata dell’incontro e pronosticare una partita da non meno di 20 game.

Pegula in Kostyuk-Pegula

Over 20 game in Gauff-Noskova