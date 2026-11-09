Pronostici Coppa del Re 10 novembre: ambizioni, sorprese e differenze di categoria

Coppa del Re, la nostra multipla su tre gare del primo turno: il Valencia sta vivendo una prima parte di stagione davvero complicata e punta sulla coppa per riscattarsi.

La Coppa del Re è una delle competizioni più affascinanti del calcio spagnolo proprio per la sua capacità di mettere di fronte realtà molto distanti. Dai club di Liga alle piccole formazioni delle categorie regionali, tutte accomunate dalla possibilità di vivere una serata unica.

Il primo turno dell’edizione 2026-27 sta coinvolgendo 112 squadre (56 confronti a eliminazione diretta). I match si disputano in gara secca sul campo della squadra appartenente alla categoria inferiore, mentre in caso di parità al termine dei novanta minuti si va ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Tavernes-Valencia, ad esempio, è una partita che rappresenta già di per sé un evento storico per i padroni di casa. La formazione di sesta divisione si è guadagnata per la prima volta l’accesso alla Coppa del Re e avrà addirittura l’opportunità di giocare al Mestalla, visto che il proprio impianto non soddisfa i requisiti richiesti dalla federazione. Una notte speciale, ma anche un confronto nel quale il divario tecnico appare difficilmente colmabile.

Il Valencia sta attraversando una stagione complicata in Liga, con appena due vittorie nelle prime dodici giornate e un attacco che ha prodotto solo 8 reti. La sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid ha ulteriormente evidenziato le difficoltà della squadra di Javier Aguirre, ma la coppa può rappresentare l’occasione giusta per ritrovare fiducia. Il Tavernes, dal canto suo, non arriva nelle migliori condizioni.

Appena due successi nei regolamentari nelle ultime 11 partite ufficiali e un recente cambio in panchina non hanno prodotto la svolta sperata. La differenza di categoria è enorme e, nonostante il fascino di una possibile sorpresa, il Valencia ha tutte le carte in regola per imporsi. La scelta ricade sul Multigol 3-6, immaginando una partita nella quale gli ospiti possano trovare più volte la via della rete e i padroni di casa provare comunque a rendere memorabile la propria serata.

Le previsioni sulle altre partite

Pamplona-Eibar è invece un confronto decisamente più equilibrato, almeno per quanto riguarda le condizioni delle due squadre. Il Pamplona arriva da un periodo molto negativo, con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite e una difesa che ha concesso mediamente 2.4 gol a incontro. Il fattore campo potrebbe rappresentare un’arma importante, ma servirà una prestazione molto diversa rispetto alle ultime uscite per contenere un avversario di categoria superiore.

Anche l’Eibar in realtà non attraversa un momento brillante e ha raccolto soltanto due punti nelle ultime 4 giornate di Liga2. I baschi restano però una formazione più attrezzata, con un potenziale offensivo superiore e un rendimento complessivo recente meno preoccupante rispetto a quello del Pamplona. Il confronto tra le due medie realizzative delle ultime cinque partite è indicativo: un gol segnato a partita per il Pamplona, contro gli 1.2 dell’Eibar, mentre la differenza diventa ancora più evidente osservando le reti incassate. La coppa può offrire agli uomini di Jokin Arrizabalaga l’occasione per interrompere il digiuno di vittorie e ritrovare fiducia. Il pronostico è 2+Over 2.5.

Chiude la nostra multipla Mijas Las Lagunas-Real Jaen, sfida tra formazioni che arrivano all’appuntamento con umori contrastanti. I padroni di casa possono vantare una striscia di 9 partite consecutive senza sconfitte e hanno costruito gran parte della propria solidità su un’organizzazione difensiva efficace. A malapena 0.8 gol incassati di media nelle ultime 5 gare.

Il problema è rappresentato dalla difficoltà nel trasformare i pareggi in vittorie, come dimostrano gli ultimi tre risultati consecutivi terminati in parità. Il Real Jaen, invece, ha visto interrompersi una serie positiva di 5 incontri con la rocambolesca sconfitta per 4-3 contro l’Alcorcon. Un risultato che ha messo in evidenza sia le qualità offensive degli ospiti, capaci di segnare con continuità, sia le fragilità di una retroguardia che concede troppo. Nelle ultime cinque partite il Real Jaén ha realizzato mediamente 2.2 reti, ma ne ha incassate altrettante.

Il Mijas può inoltre fare affidamento su precedenti incoraggianti, avendo ottenuto una vittoria e un pareggio negli ultimi 2 incontri, compreso il netto 3-0 del gennaio 2025. La maggiore continuità dei padroni di casa rappresenta un elemento da non sottovalutare, ma il Real Jaen dispone di una qualità offensiva che potrebbe fare la differenza in una partita secca. La scelta è X2+Under 2.5: gli ospiti hanno le caratteristiche per evitare la sconfitta, ma la solidità recente del Mijas suggerisce una gara meno spettacolare rispetto all’ultimo impegno del Real Jaen.

La nostra multipla

PAMPLONA-EIBAR 2+Over 2.5

MIJAS LAS LAGUNAS-REAL JAEN X2+Under 2.5

TAVERNES-VALENCIA Multigol 3-6

Comparazione quote

La combo “2+Over 2.5” in Pamplona-Eibar è quotata a 1.56 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet. Il segno “Multigol 3-6” in Tavernes-Valencia è quotato invece a 2.76 su Goldbet e Lottomatica e a 2.85 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI