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Pronostico Picerno-Bari: volano al secondo posto

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Picerno-Bari è una partita della tredicesima giornata del campionato di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla 

L’ora della rinascita per il Bari. Che deve prendersi il secondo posto in classifica andando a vincere sul campo di un Picerno che nelle ultime due giornate ha piazzato altrettante vittorie.

Pronostico Picerno-Bari
Pronostico Picerno-Bari: volano al secondo posto (Profilo Instagram Bari) – Ilveggente.it

Ma gli ospiti non si possono permettere ulteriori passi falsi dopo aver sbagliato le ultime quattro partite di campionato: tre pareggi e una sconfitta per i galletti, che dovranno per ovvi motivi mettersi alle spalle il momento negativo e volare davanti al Catania e sperare poi in qualche passo falso del Potenza che per il momento si è involato.

Le qualità il Bari ce le ha tutte per vincere questa partita. E anche la classifica dice questo. Sono quattro i punti di differenza in favore, ovviamente, della truppa che giocherà fuori casa. Che forse non danno nemmeno l’esatta contezza di quello che è il valore differente, che esiste, tra questi due club. In poche parole, come spiegato, crediamo sia arrivata l’ora della rinascita. Dentro una gara da almeno tre reti complessive.

Come vedere Picerno-Bari in diretta tv e streaming

La sfida Picerno-Bari è in programma lunedì alle 20:45. Le gare di Serie C di questa stagione si potranno seguire su Sky Sport. Il canale scelto è Sky Sport 251. Inoltre in streaming si potrà seguire su Sky Go oppure su Now Tv.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Bari vincente, dentro un match da almeno tre reti complessive. Il colpo esterno sarà clamorosamente importante per i galletti.

Le probabili formazioni di Picerno-Bari

PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Bellodi, Del Fabro, Rillo; Maselli, Franco; Kanouté, Bianchi, Pugliese; Abreu.
BARI (4-4-2): Cerofolini; Mogos, Cocetta, Elia, Anzolin; Della Morte, Maggiore, Darboe, Colangiuli; Gomez, Butic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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