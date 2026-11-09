Pronostico Picerno-Bari: volano al secondo posto

Picerno-Bari è una partita della tredicesima giornata del campionato di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla
L’ora della rinascita per il Bari. Che deve prendersi il secondo posto in classifica andando a vincere sul campo di un Picerno che nelle ultime due giornate ha piazzato altrettante vittorie.
Ma gli ospiti non si possono permettere ulteriori passi falsi dopo aver sbagliato le ultime quattro partite di campionato: tre pareggi e una sconfitta per i galletti, che dovranno per ovvi motivi mettersi alle spalle il momento negativo e volare davanti al Catania e sperare poi in qualche passo falso del Potenza che per il momento si è involato.
Le qualità il Bari ce le ha tutte per vincere questa partita. E anche la classifica dice questo. Sono quattro i punti di differenza in favore, ovviamente, della truppa che giocherà fuori casa. Che forse non danno nemmeno l’esatta contezza di quello che è il valore differente, che esiste, tra questi due club. In poche parole, come spiegato, crediamo sia arrivata l’ora della rinascita. Dentro una gara da almeno tre reti complessive.
Come vedere Picerno-Bari in diretta tv e streaming
La sfida Picerno-Bari è in programma lunedì alle 20:45. Le gare di Serie C di questa stagione si potranno seguire su Sky Sport. Il canale scelto è Sky Sport 251. Inoltre in streaming si potrà seguire su Sky Go oppure su Now Tv.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Bari vincente, dentro un match da almeno tre reti complessive. Il colpo esterno sarà clamorosamente importante per i galletti.
Le probabili formazioni di Picerno-Bari
PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Bellodi, Del Fabro, Rillo; Maselli, Franco; Kanouté, Bianchi, Pugliese; Abreu.
BARI (4-4-2): Cerofolini; Mogos, Cocetta, Elia, Anzolin; Della Morte, Maggiore, Darboe, Colangiuli; Gomez, Butic.
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