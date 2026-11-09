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Pronostico Foggia-Barletta: il conto rimane fermo a zero

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Foggia-Barletta è una partita della tredicesima giornata del campionato di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla 

Tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei partite giocate. Ovvio che il Barletta rischi grosso al Pino Zaccheria di Foggia contro i padroni di casa alla ricerca della seconda vittoria di fila davanti al pubblico amico. Un derby che torna a giocarsi dopo undici anni.

Pronostico Foggia-Barletta
Pronostico Foggia-Barletta: il conto rimane fermo a zero (Profilo Instagram Foggia) – Ilveggente.it

Il rendimento esterno della formazione ospite, in questo derby pugliese, potrebbe fare decisamente la differenza. Una squadra che in questo momento non sembra avere in nessun modo la personalità per riuscire a tirarsi fuori anche da una situazione di classifica complicata. D’altronde, i dodici punti conquistati in questo avvio di stagione sono la dimostrazione che non tutto è venuto bene fino al momento.

Il Foggia ha l’occasione di prendersi un posto nei playoff. O almeno avvicinarsi allo stesso visto che parliamo di una formazione che oltre ad avere una storia assai importante alle spalle, è solamente a tre lunghezze, appunto, da quello che potrebbe essere un appuntamento importante da qui alla fine della stagione. In casa, poi, c’è sempre la spinta di un pubblico caloroso. E crediamo, quindi, che i rossoneri possano riuscire nel colpaccio.

Come vedere Foggia-Barletta in diretta tv e streaming

La sfida Foggia-Barletta è in programma lunedì alle 20:30. Le gare di Serie C di questa stagione si potranno seguire su Sky Sport. Il canale scelto è Sky Sport 252. Inoltre in streaming si potrà seguire su Sky Go oppure su Now Tv.

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Comparazione quote

La vittoria del Foggia è quotata 2.15 su GoldbetLottomatica e a 2.15 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.77 su GoldbetLottomatica e a 1.80 su Sportbet.

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Il pronostico

In calo la quota del GOL. Perché comunque il Barletta davanti ha numeri importanti e anche se non vince in trasferta almeno segna. Non è in calo la quota della vittoria del Foggia, che ci pare possa essere quasi assicurata in questo posticipo del lunedì sera.

Le probabili formazioni di Foggia-Barletta

FOGGIA (3-4-3): Saro; Todisco, Seck, Azarovs; Zuccon, Gallo, Haoudi, Smeraldi; Petito, Ravasio, Oviszach.
BARLETTA (4-2-3-1): Figliola; Vona, Manetta, Bizzotto, Tito; Piarulli, Franco; Malfitano, Da Silva, Laringe; Ferrante.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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