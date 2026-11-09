Pronostico Foggia-Barletta: il conto rimane fermo a zero

Foggia-Barletta è una partita della tredicesima giornata del campionato di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla
Tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei partite giocate. Ovvio che il Barletta rischi grosso al Pino Zaccheria di Foggia contro i padroni di casa alla ricerca della seconda vittoria di fila davanti al pubblico amico. Un derby che torna a giocarsi dopo undici anni.
Il rendimento esterno della formazione ospite, in questo derby pugliese, potrebbe fare decisamente la differenza. Una squadra che in questo momento non sembra avere in nessun modo la personalità per riuscire a tirarsi fuori anche da una situazione di classifica complicata. D’altronde, i dodici punti conquistati in questo avvio di stagione sono la dimostrazione che non tutto è venuto bene fino al momento.
Il Foggia ha l’occasione di prendersi un posto nei playoff. O almeno avvicinarsi allo stesso visto che parliamo di una formazione che oltre ad avere una storia assai importante alle spalle, è solamente a tre lunghezze, appunto, da quello che potrebbe essere un appuntamento importante da qui alla fine della stagione. In casa, poi, c’è sempre la spinta di un pubblico caloroso. E crediamo, quindi, che i rossoneri possano riuscire nel colpaccio.
Come vedere Foggia-Barletta in diretta tv e streaming
La sfida Foggia-Barletta è in programma lunedì alle 20:30. Le gare di Serie C di questa stagione si potranno seguire su Sky Sport. Il canale scelto è Sky Sport 252. Inoltre in streaming si potrà seguire su Sky Go oppure su Now Tv.
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Comparazione quote
La vittoria del Foggia è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet.
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Il pronostico
In calo la quota del GOL. Perché comunque il Barletta davanti ha numeri importanti e anche se non vince in trasferta almeno segna. Non è in calo la quota della vittoria del Foggia, che ci pare possa essere quasi assicurata in questo posticipo del lunedì sera.
Le probabili formazioni di Foggia-Barletta
FOGGIA (3-4-3): Saro; Todisco, Seck, Azarovs; Zuccon, Gallo, Haoudi, Smeraldi; Petito, Ravasio, Oviszach.
BARLETTA (4-2-3-1): Figliola; Vona, Manetta, Bizzotto, Tito; Piarulli, Franco; Malfitano, Da Silva, Laringe; Ferrante.
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