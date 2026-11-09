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Pronostico Pineto-Vis Pesaro: la crisi si allunga ancora

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Pineto-Vis Pesaro è una partita della tredicesima giornata del campionato di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla 

Se Serie A e Serie B se ne vanno in letargo per una settimana per fare spazio alle nazionali, oggi e anche nel prossimo fine settimana la Serie C continua a giocare. E una partita in programma lunedì 9 novembre è quella tra Pineto e Vis Pesaro.

Pronostico Pineto-Vis Pesaro
Pronostico Pineto-Vis Pesaro: la crisi si allunga ancora (Profilo Instagram Pineto) – Ilveggente.it

I padroni di casa, con 14 punti, hanno la possibilità di allontanarsi dalle zone meno nobili della classifica: una vittoria infatti permetterebbe di andare all’undicesimo posto, proprio a ridosso della zona playoff. E diciamolo chiaramente, non dovrebbe essere così complicato contro la Vis Pesaro, che invece è ultima, con soli cinque punti messi da parte fino ad oggi, e con la peggior difesa del campionato con 26 gol subiti.

Nell’arco delle ultime cinque partite, inoltre, la Vis Pesaro ha collezionato un solo pareggio e quattro sconfitte. Insomma, un momento assai negativo per la formazione ospite. Che potrebbe prolungarsi anche per un’altra settimana.

Come vedere Pineto-Vis Pesaro in diretta tv e streaming

La sfida Pineto-Vis Pesaro è in programma lunedì alle 20:30. Le gare di Serie C di questa stagione si potranno seguire su Sky Sport. Il canale scelto è Sky Sport 254. Inoltre in streaming si potrà seguire su Sky Go oppure su Now Tv.

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Comparazione quote

La vittoria del Pineto è quotata 1.85 su GoldbetLottomatica e a 1.85 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.65 su GoldbetLottomatica e a 1.68 su Sportbet.

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Il pronostico

L’occasione è troppo ghiotta per il Pineto e i padroni di casa hanno tutta l’intenzione di sfruttarla. Dentro una gara che potrebbe anche regalare almeno una rete per squadra, crediamo che il Pineto si possa prendere tre punti pesantissimi per il proprio cammino.

Le probabili formazioni di Pineto-Vis Pesaro

PINETO (3-5-2): Tonti, Ienco, Di Renzo, Frare, Ferrante, Germinario, Lombardi, Pellegrino, Bracco, Forte, Vigliotti.
VIS PESARO (4-4-2): Gomis, Konate, Bailo, Rigione, Ebano, Lari, Berengo, Di Paola, Giovannini, Nicastro, Barranco.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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