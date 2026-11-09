Pronostici Atp Stoccolma: primo turno all’insegna delle insidie

L’Atp di Stoccolma si appresta ad entrare nel vivo: analisi di quattro delle sfide del primo turno, precedenti, ultime prestazioni e pronostici.

L’Atp 250 di Stoccolma entra nel vivo con una giornata ricca di incontri interessanti. Tra i confronti da seguire ci sono Duckworth-Norrie, Machac-Gojo, Vallejo-Humbert ed Etcheverry-Dahlin, quattro sfide con storie differenti: c’è chi arriva da un buon percorso a Parigi, chi ha dovuto guadagnarsi il tabellone principale attraverso le qualificazioni e chi, invece, proverà a sfruttare il fattore campo. Le incognite, alla luce di cotanta varietà, sono dunque molteplici.

Iniziamo con un cenno su James Duckworth, che a dirla tutta non sta attraversando un momento particolarmente brillante: dopo i quarti di finale raggiunti ad Almaty, l’australiano ha incassato tre sconfitte consecutive, compresa quella nelle qualificazioni del Masters di Parigi. Il suo avversario Cameron Norrie ha invece mostrato segnali più incoraggianti nella capitale francese, battendo Matteo Arnaldi prima di arrendersi a Ben Shelton. Il britannico sembra offrire maggiori garanzie sul piano della continuità e può approfittare delle difficoltà recenti dell’avversario.

Andando avanti troviamo Tomas Machac, che ha ritrovato qualche certezza a Parigi, dove ha superato le qualificazioni e battuto Kyrian Jacquet prima di fermarsi contro Arthur Fils. Il rivale Borna Gojo, però, non arriva a Stoccolma per fare da comparsa: il croato ha conquistato il tabellone principale superando Mika Brunold e Nikoloz Basilashvili e sappiamo bene che il suo servizio può complicare la giornata al ceco. Ciò nonostante, riteniamo che Machac disponga di un livello complessivo superiore e che abbia le qualità per imporsi.

Atp Stoccolma, i pronostici del primo turno

In campo ci sarà anche Adolfo Daniel Vallejo, che ha raccolto indicazioni positive a Parigi, dove ha superato le qualificazioni battendo Grigor Dimitrov, prima di uscire al secondo turno contro Learner Tien. Ugo Humbert ha invece ceduto a Matteo Berrettini dopo aver superato Botic van de Zandschulp. Il francese conosce bene le condizioni indoor e ha già dimostrato di poter fare strada a Stoccolma, dove è stato finalista nella passata edizione. La maggiore esperienza ad alto livello può rivelarsi decisiva.

Tomas Martin Etcheverry arriva da una buona settimana parigina, impreziosita dalle vittorie contro Andrey Rublev e Alex de Minaur, prima della sconfitta con Rinky Hijikata. Dall’altra parte c’è il giovane svedese Max Dahlin, ammesso in tabellone con una wild card e sostenuto dal pubblico di casa. Il divario di esperienza e abitudine a questo livello resta significativo: l’argentino ha tutto per gestire il debutto senza concedere troppo spazio alla sorpresa.

Norrie in Duckworth-Norrie

Machac in Machac-Gojo

Humbert in Vallejo-Humbert

Etcheverry in Etcheverry-Dahlin