I pronostici di lunedì 9 novembre: Serie C, Eliteserien e Liga Portugal 2

I pronostici di lunedì 9 novembre, in terza serie ci sono quattro posticipi: nel girone C il Bari, secondo in classifica, non può permettersi di sottovalutare il Picerno.

Non tutti i campionati sono andati in soffitta dopo il weekend, in vista della pausa di due settimane per gli impegni delle nazionali. In Italia, ad esempio, si continua a giocare in Serie C: quattro i posticipi in programma questo lunedì tra girone B e C.

In quest’ultimo raggruppamento il Bari secondo in classifica fa visita all’ostico Picerno, a caccia di una vittoria che manca ormai da tre giornate: tre i pareggi consecutivi dei Galletti, che rischiano così di perdere ulteriormente terreno dalla capolista Potenza. In Basilicata non mancheranno sicuramentre le insidie per la formazione di Massimo Rastelli, considerando che i lucani hanno vinto le ultime due, battendo sia la Salernitana che la Cavese. Ipotizziamo, dunque, una gara equilibrata con entrambe le squadre a segno.

Nel girone B il Pineto ha buone possibilità di archiviare il KO di Ravenna nel match casalingo con il fanalino di coda Vis Pesaro, la cui ultima e unica vittoria risale a un mese e mezzo fa.

Occhio alle possibili sorprese: nella serie cadetta portoghese, la Torreense – club che sta partecipando all’Europa League grazie allo storico trionfo nella scorsa edizione della coppa nazionale – rischia di scontare le fatiche europee contro il Leiria.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Picerno-Bari, Serie C, ore 20:45

Vincenti

PINETO (in Pineto-Vis Pesaro, Serie C, ore 20:30)

(in Pineto-Vis Pesaro, Serie C, ore 20:30) UNIAO DE LEIRIA O PAREGGIO (in Torreense-Uniao de Leiria, Liga Portugal 2, ore 21:15)

(in Torreense-Uniao de Leiria, Liga Portugal 2, ore 21:15) TECNICO UNIVERSITARIO (in Tecnico Universitario-Manta FC, Ecuador Serie A, ore 21:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Kristiansund-Valerenga , Eliteserien, ore 19:00

, Eliteserien, ore 19:00 Club Aurora-Universitario de Vinto, Division Profesional Bolivia, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Plymouth Parkway-Berkhamsted Town , FA Cup, ore 20:30

, FA Cup, ore 20:30 Junior Barranquilla-Cucuta, Liga Colombia, ore 01:00

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Il “clamoroso”

• 1+MULTIGOL 2-4 in Botosani-Otelul Galati, Superliga Romania, ore 19:00