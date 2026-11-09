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I pronostici di lunedì 9 novembre: Serie C, Eliteserien e Liga Portugal 2

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I pronostici di lunedì 9 novembre, in terza serie ci sono quattro posticipi: nel girone C il Bari, secondo in classifica, non può permettersi di sottovalutare il Picerno. 

Non tutti i campionati sono andati in soffitta dopo il weekend, in vista della pausa di due settimane per gli impegni delle nazionali. In Italia, ad esempio, si continua a giocare in Serie C: quattro i posticipi in programma questo lunedì tra girone B e C.

Mogos del Bari
I pronostici di lunedì 9 novembre: Serie C, Eliteserien e Liga Portugal 2 (Instagram sscalciobari) – Ilveggente.it

In quest’ultimo raggruppamento il Bari secondo in classifica fa visita all’ostico Picerno, a caccia di una vittoria che manca ormai da tre giornate: tre i pareggi consecutivi dei Galletti, che rischiano così di perdere ulteriormente terreno dalla capolista Potenza. In Basilicata non mancheranno sicuramentre le insidie per la formazione di Massimo Rastelli, considerando che i lucani hanno vinto le ultime due, battendo sia la Salernitana che la Cavese. Ipotizziamo, dunque, una gara equilibrata con entrambe le squadre a segno.

Nel girone B il Pineto ha buone possibilità di archiviare il KO di Ravenna nel match casalingo con il fanalino di coda Vis Pesaro, la cui ultima e unica vittoria risale a un mese e mezzo fa.

Occhio alle possibili sorprese: nella serie cadetta portoghese, la Torreense – club che sta partecipando all’Europa League grazie allo storico trionfo nella scorsa edizione della coppa nazionale – rischia di scontare le fatiche europee contro il Leiria.

Pronostici: la scelta del Veggente

GOL in Picerno-Bari, Serie C, ore 20:45

Vincenti

  • PINETO (in Pineto-Vis Pesaro, Serie C, ore 20:30)
  • UNIAO DE LEIRIA O PAREGGIO (in Torreense-Uniao de Leiria, Liga Portugal 2, ore 21:15)
  • TECNICO UNIVERSITARIO (in Tecnico Universitario-Manta FC, Ecuador Serie A, ore 21:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Kristiansund-Valerenga, Eliteserien, ore 19:00
  • Club Aurora-Universitario de Vinto, Division Profesional Bolivia, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Plymouth Parkway-Berkhamsted Town, FA Cup, ore 20:30
  • Junior Barranquilla-Cucuta, Liga Colombia, ore 01:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 4.89 GOLDBET; 5.10 SPORTBET; 4.89 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

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