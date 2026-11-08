Pronostico Hoffenheim-Schalke 04: la zona rossa incombe

Hoffenheim-Schalke è una partita di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

L’Hoffenheim cerca una vittoria per avvicinarsi nuovamente alla parte alta della classifica: la squadra di Christian Ilzer occupa attualmente il dodicesimo posto e ha già incassato cinque sconfitte nelle prime otto giornate. Dopo i successi contro Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen, è arrivato però il passo falso sul campo del Werder Brema, che ha interrotto una striscia incoraggiante. In Europa League, invece, il pareggio per 1-1 contro il Crystal Palace ha confermato la capacità della squadra di competere anche lontano da casa.

Situazione decisamente più complicata per lo Schalke, tornato in Bundesliga dopo tre stagioni trascorse nella categoria inferiore. I biancoblù hanno raccolto appena sei punti nelle prime otto giornate e occupano il diciassettesimo posto, con tre lunghezze da recuperare sulla zona salvezza. Il successo contro l’Elversberg resta l’unico dall’inizio del campionato, mentre nelle ultime quattro partite sono arrivate tre sconfitte e un pareggio. La squadra di Gelsenkirchen fatica soprattutto a trovare la via del gol.

Il dato più preoccupante riguarda proprio la produzione offensiva: appena quattro reti realizzate, il peggior rendimento dell’intera Bundesliga. L’Hoffenheim, pur con qualche problema di continuità, dispone di maggiore qualità e può sfruttare le difficoltà degli ospiti. Il calendario europeo potrebbe aver sottratto energie ai padroni di casa, ma il divario tecnico e il momento delle due formazioni rendono la squadra di Ilzer favorita.

Come vedere Hoffenheim-Schalke in diretta tv e streaming

La partita Hoffenheim-Schalke, valida per la nona giornata di Bundesliga, si gioca domenica alle 19:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Hoffenheim parte con un vantaggio evidente, soprattutto considerando le difficoltà offensive dello Schalke. Gli ospiti hanno segnato appena quattro gol in campionato e non sembrano avere le risorse necessarie per impensierire con continuità una squadra tecnicamente superiore. I padroni di casa, inoltre, hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari di alto livello, come testimonia il successo contro il Bayer Leverkusen.

La necessità di tornare a fare punti in Bundesliga e il divario tra le due rose orientano la scelta verso la formazione di Ilzer. Lo Schalke potrebbe provare a difendersi e limitare gli spazi, ma la maggiore qualità offensiva dell’Hoffenheim dovrebbe emergere nel corso della partita, quindi puntiamo sulla vittoria dell’Hoffenheim.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Schalke

HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Coufal, Kabak, Machida, Rots; Avdullahu, Burger; Daghim, Asllani, Conté; Hlozek.

SCHALKE (3-4-3): Karius; Kurucay, Katic, Becker; Ebimbe, Bachmann, Tanaka, Vozar; Adamu, Hwang Hee-chan, Aouchiche.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0