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Pronostico Hoffenheim-Schalke 04: la zona rossa incombe

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Hoffenheim-Schalke è una partita di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

L’Hoffenheim cerca una vittoria per avvicinarsi nuovamente alla parte alta della classifica: la squadra di Christian Ilzer occupa attualmente il dodicesimo posto e ha già incassato cinque sconfitte nelle prime otto giornate. Dopo i successi contro Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen, è arrivato però il passo falso sul campo del Werder Brema, che ha interrotto una striscia incoraggiante. In Europa League, invece, il pareggio per 1-1 contro il Crystal Palace ha confermato la capacità della squadra di competere anche lontano da casa.

Hoffenheim
Pronostico Hoffenheim-Schalke: la zona rossa incombe (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Situazione decisamente più complicata per lo Schalke, tornato in Bundesliga dopo tre stagioni trascorse nella categoria inferiore. I biancoblù hanno raccolto appena sei punti nelle prime otto giornate e occupano il diciassettesimo posto, con tre lunghezze da recuperare sulla zona salvezza. Il successo contro l’Elversberg resta l’unico dall’inizio del campionato, mentre nelle ultime quattro partite sono arrivate tre sconfitte e un pareggio. La squadra di Gelsenkirchen fatica soprattutto a trovare la via del gol.

Il dato più preoccupante riguarda proprio la produzione offensiva: appena quattro reti realizzate, il peggior rendimento dell’intera Bundesliga. L’Hoffenheim, pur con qualche problema di continuità, dispone di maggiore qualità e può sfruttare le difficoltà degli ospiti. Il calendario europeo potrebbe aver sottratto energie ai padroni di casa, ma il divario tecnico e il momento delle due formazioni rendono la squadra di Ilzer favorita.

Come vedere Hoffenheim-Schalke in diretta tv e streaming

Schalke
Come vedere Hoffenheim-Schalke in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La partita Hoffenheim-Schalke, valida per la nona giornata di Bundesliga, si gioca domenica alle 19:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Hoffenheim parte con un vantaggio evidente, soprattutto considerando le difficoltà offensive dello Schalke. Gli ospiti hanno segnato appena quattro gol in campionato e non sembrano avere le risorse necessarie per impensierire con continuità una squadra tecnicamente superiore. I padroni di casa, inoltre, hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari di alto livello, come testimonia il successo contro il Bayer Leverkusen.

La necessità di tornare a fare punti in Bundesliga e il divario tra le due rose orientano la scelta verso la formazione di Ilzer. Lo Schalke potrebbe provare a difendersi e limitare gli spazi, ma la maggiore qualità offensiva dell’Hoffenheim dovrebbe emergere nel corso della partita, quindi puntiamo sulla vittoria dell’Hoffenheim.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Schalke

HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Coufal, Kabak, Machida, Rots; Avdullahu, Burger; Daghim, Asllani, Conté; Hlozek.
SCHALKE (3-4-3): Karius; Kurucay, Katic, Becker; Ebimbe, Bachmann, Tanaka, Vozar; Adamu, Hwang Hee-chan, Aouchiche.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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