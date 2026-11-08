Pronostico Lens-Marsiglia: l’approccio è totalmente diverso

Lens-Marsiglia è una partita della decima giornata di Ligue 1: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Una pagina di storia scritta nel modo sbagliato. E lo sappiamo tutti. Il Lens è stato totalmente distrutto dal Como in Champions League prendendo nove gol. E mai nessuno era riuscito in questo, in casa, nella massima competizione europea.

Un approccio totalmente diverso alla partita rispetto a quello del Marsiglia, una squadra in netta ripresa e lo ha dimostrato anche in Europa nel corso della settimana andando a vincere a Leverkusen. Un colpaccio vero e proprio su un campo complicato. Ma Genesio – alla terza vittoria di fila – è riuscito a fare benissimo. Insomma, l’approccio farà la differenza in questo match. Lo sappiamo. E per il Lens si prospetta un’altra domenica complicata.

Come vedere Lens-Marsiglia in streaming

Lens-Marsiglia è in programma domenica alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

Ci aspettiamo – dentro un match da almeno un gol per squadra – la vittoria del Marsiglia. Soprattutto per come il Lens arriva a questo match, dopo una legnata clamorosa presa dal Como in Champions League. Una sconfitta del genere per ovvi motivi lascia delle scorie. E lo sappiamo tutti. E siccome gli ospiti stanno bene crediamo possa venire fuori un risultato importante per gli uomini di Genesio.

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Le probabili formazioni di Lens-Marsiglia

LENS (3-4-2-1): Risser; Aguilar, Baidoo, Todibo; Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol; Thauvin, Sotoca; Hazard.

MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Bezahaf, Egan-Riley; Aguerd, Garcia; Nnadi, Hojbjerg; Weah, Abdelli, Paixao; Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3