Pronostico Sonego-Halys: dopo il flop parigino, è tempo di riscatto

Sonego-Halys, partita valida per il primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma, in programma martedì 10 novembre: precedenti, ultime prestazioni e pronostico.

Lorenzo Sonego torna protagonista a Stoccolma dopo aver superato brillantemente le qualificazioni e si prepara ad affrontare Quentin Halys in occasione del primo turno del torneo svedese. Il francese arriva con una classifica migliore, ed è peraltro reduce da un’ottima performance al Masters 1000 di Parigi, dove ha centrato addirittura gli ottavi di finale. Per l’azzurro, invece, questa settimana rappresenta un’occasione importante per ritrovare continuità dopo una stagione caratterizzata da risultati a singhiozzo.

Il piemontese ha iniziato il percorso svedese battendo Olle Wallin per 6-4, 7-6, prima di superare Inaki Montes-De La Torre con un convincente 7-5, 6-3. Due successi senza perdere set che gli hanno permesso di prendere confidenza con il cemento indoor e ritrovare sensazioni positive dopo l’eliminazione al primo turno di Parigi, rimediata contro il connazionale Mattia Bellucci. Sonego ha mostrato buona solidità e maggiore incisività nei momenti importanti.

Halys, come dicevamo in precedenza, arriva invece da un torneo parigino decisamente positivo: il francese ha superato Arthur Fery e Frances Tiafoe, prima di arrendersi a Tommy Paul in due set. Il suo servizio è un’arma particolarmente pericolosa sul veloce e può permettergli di accorciare gli scambi, evitando di concedere troppo all’avversario.

Sonego-Halys: il pronostico

I precedenti sono in perfetta parità, con una vittoria per parte. Halys si è imposto nell’ultimo confronto, disputato sull’erba di Stoccarda nel giugno 2025, mentre Sonego aveva vinto a Monaco di Baviera nel 2023 sulla terra battuta. Il nuovo appuntamento indoor propone condizioni differenti rispetto ai due precedenti, ragion per cui le incognite insite in questo match sono tante.

Halys arriva a Stoccolma con indicazioni incoraggianti, soprattutto dopo aver superato Tiafoe a Parigi, e sembra avere qualcosa in più sul piano della continuità recente; occhio, però, perché Sonego ha già trovato il ritmo attraverso le qualificazioni e può rendere il confronto meno scontato. Il francese parte con i favori del pronostico, ma dovrà fare attenzione a un avversario che ha già accumulato due vittorie sul cemento indoor svedese e che potrebbe pertanto dargli più fastidio del dovuto.

Halys in Sonego-Halys