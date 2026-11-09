Pronostico Altamura-Cavese: quarta volta di fila

Altamura-Cavese è una partita della tredicesima giornata del campionato di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla
Tra Altamura e Cavese è la differenza reti che al momento fa la differenza. Le due formazioni infatti sono appaiate a 15 punti in classifica (sono in totale cinque i club che hanno lo stesso punteggio) ma i padroni di casa sono in zona retrocessione, gli ospiti in alto.
La Cavese segna molto di più. L’Altamura subisce un poco di meno. Evidente che questa sia una partita da tripla, anche se gli ospiti si presentano a questo match dopo due sconfitte di fila che un poco hanno ammazzato tutte le ambizioni che si stavano creando. Ovvio che il campionato è ancora lunghissimo e tutto potrebbe succedere, ma rimediare un’altra sconfitta sarebbe deleterio.
Nel corso degli ultimi tre scontri diretti questa gara ha regalato almeno un gol per squadra. Non pensiamo di dire baggianate se crediamo che pure questa volta possa succedere la stessa cosa. Parliamo infatti di una partita che almeno il GOL lo dovrebbe regalare. E come finale occhio anche alla possibilità di una X. Sotto vi diciamo tutto, comunque.
Come vedere Altamura-Cavese in diretta tv e streaming
La sfida Altamura-Cavese è in programma lunedì alle 20:30. Le gare di Serie C di questa stagione si potranno seguire su Sky Sport. Il canale scelto è Sky Sport 253. Inoltre in streaming si potrà seguire su Sky Go oppure su Now Tv.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 2.90 su Goldbet e Lottomatica e a 2.90 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.82 su Goldbet e Lottomatica e a 1.82 su Sportbet.
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Il pronostico
Sì, quarta volta di fila con almeno un gol per squadra. Altamura e Cavese poi si potrebbero accontentare anche di un pareggio che permetterebbe ad entrambe di superare diverse squadre in classifica. Insomma, ci sta tutta la X. Con GOL, ovvio, che ha una quota altissima.
Le probabili formazioni di Altamura-Cavese
ALTAMURA (3-4-2-1): Perucchini; Tudor, Pacia, Pirrello; Nazzaro, Dipinto, Mogentale, Grande; Rosafio, Bocic; Curcio.
CAVESE (3-5-2): Boffelli; Mannucci, Peretti, Fiordaliso; Macchi, Orlando, Awua, Visconti, Nunziata; Fusco, Fella.
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