Pronostici EFL Trophy 10 novembre: occhio alle motivazioni

EFL Trophy, la fase a gironi è ormai agli sgoccioli e sono in programma diversi match decisivi per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

La EFL Trophy entra nella fase decisiva: abbiamo selezionato 5 partite valide per l’ultima giornata della fase a gironi, un turno in cui motivazioni e situazioni di classifica possono incidere parecchio sulle scelte delle squadre.

La competizione, è sempre opportuno ricordarlo, mette di fronte le formazioni di League One e League Two e alcune selezioni Under 21 dei club di Premier League. Il regolamento prevede 16 gironi da quattro squadre, con le prime due di ciascun gruppo che accedono ai sedicesimi di finale. In caso di pareggio al termine dei 90 minuti, le due squadre conquistano un punto a testa, ma si va comunque ai rigori per assegnare un punto supplementare alla vincitrice. La fase a eliminazione diretta prenderà il via nella prima settimana di dicembre e manterrà la suddivisione geografica tra Nord e Sud fino ai quarti di finale.

Partiamo da Barnet-Leyton Orient, sfida nella quale la situazione del gruppo sembra favorire nettamente i padroni di casa. Il Barnet occupa il secondo posto e ha bisogno semplicemente di evitare una sconfitta pesante per garantirsi la qualificazione, mentre il Leyton Orient è chiamato a una vera impresa. Servirebbe una vittoria con 5 gol di scarto per ribaltare la differenza reti. I padroni di casa arrivano inoltre da un periodo incoraggiante, con 4 risultati utili consecutivi e il convincente 3-0 rifilato al Tranmere in FA Cup.

Anche gli ospiti sono in ripresa, come dimostrano le recenti vittorie contro Cambridge e Harborough Town, ma il cammino in questa competizione è stato meno brillante. Considerando la necessità di entrambe di trovare la via del gol e la possibilità che la partita si sviluppi senza eccessivi tatticismi, la soluzione più interessante è il Multigol 1-3 Casa+Multigol 1-3 Ospite.

Per quanto riguarda invece Huddersfield-Liverpool U21, i Terriers hanno già messo al sicuro la qualificazione e vogliono conservare il primo posto nel girone. La formazione di casa ha mostrato una notevole capacità realizzativa in EFL Trophy, segnando 8 reti nelle prime due partite e travolgendo il Rochdale per 5-0.

Il Liverpool U21, invece, è già fuori dai giochi. E non ha più possibilità di raggiungere le prime due posizioni. I giovani Reds hanno comunque attraversato un periodo discreto, ma il rendimento in trasferta resta un problema. Nelle ultime sei gare esterne hanno perso tre volte, incassando complessivamente 9 reti. L’Huddersfield parte quindi con un vantaggio evidente, anche se la possibilità di qualche rotazione e la spensieratezza degli ospiti suggeriscono prudenza sul segno secco. La scelta ricade su 1X+Gol, combinazione che tutela il valore della squadra di casa senza escludere una rete del Liverpool.

Le previsioni sulle altre partite

Il Bromley ospita l’MK Dons in una partita che presenta motivazioni decisamente differenti. I padroni di casa sono già eliminati dopo due sconfitte e attraversano una crisi profonda. Nove gare consecutive senza vittorie, otto delle quali perse, e una difesa che ha incassato ben 33 reti in campionato.

Il cambio in panchina con l’arrivo di Karl Robinson non ha ancora dato la svolta sperata, ma il nuovo tecnico avrà bisogno di tempo per rimettere in carreggiata una squadra in grande difficoltà. Dall’altra parte c’è un MK Dons in netta crescita, primo nel girone e già qualificato alla fase successiva dopo due vittorie convincenti, arrivate contro Crawley e Brentford Under 21 con ben 11 gol complessivi. Gli ospiti hanno inoltre conquistato quattro successi consecutivi in tutte le competizioni e possono sfruttare le fragilità difensive del Bromley. La giocata consigliata è X2+Multigol 2-4 e punta sulla solidità degli ospiti senza trascurare la possibilità che i padroni di casa riescano a reagire davanti al proprio pubblico.

Bradford-York è invece un confronto tra due squadre che hanno già conosciuto il proprio destino nella competizione. Il Bradford è primo nel Gruppo C e può chiudere la fase a gironi consolidando la propria posizione, mentre lo York è ultimo e non ha più possibilità di qualificarsi. I Bantams arrivano dalla spettacolare vittoria per 7-0 contro il Marine in FA Cup, risultato che può restituire fiducia dopo alcune settimane complicate in campionato.

Lo York, dal canto suo, ha reagito alle delusioni in EFL Trophy travolgendo il Northampton per 4-0 e confermando di avere qualità offensive interessanti. La squadra ospite non va quindi sottovalutata, ma il Bradford ha maggiore qualità complessiva e può contare sul fattore campo per chiudere il girone con un’altra vittoria.

Chiudiamo con Northampton-Gillingham, con gli ospiti che hanno un obiettivo chiaro: conquistare almeno un punto per assicurarsi il passaggio del turno. Il Northampton è invece ultimo nel gruppo, senza punti dopo le prime due partite. E arriva dalla pesante sconfitta per 4-0 contro lo York in FA Cup. Anche in campionato i Cobblers stanno faticando, con una posizione di classifica che non lascia tranquilli. Il Gillingham ha avuto un percorso più convincente, pur alternando buone prestazioni a qualche passaggio a vuoto, e resta in corsa per le posizioni di vertice in League Two. Il pareggio sarebbe sufficiente per qualificarsi, dettaglio che potrebbe spingere gli ospiti a gestire la gara senza correre rischi. La combinazione più interessante è dunque X2+Under 4.5, considerando le difficoltà del Northampton e la necessità del Gillingham di portare a casa almeno un risultato utile.

La nostra multipla

BARNET-LEYTON ORIENT Multigol 1-3 Casa+Multigol 1-3 Ospite

HUDDERSFIELD-LIVERPOOL U21 1X+Gol

BROMLEY-MK DONS X2+Multigol 2-4

BRADFORD-YORK 1

NORTHAMPTON-GILLINGHAM X2+Under 4.5

Comparazione quote

La vittoria del Bradford è quotata a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.74 su Sportbet. La combo “X2+Under 4-5” in Northampton-Gillingham è quotata invece a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.84 su Sportbet.

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