Atp Stoccolma: Mannarino si aggrappa alla seconda occasione, Rune cerca risposte

Atp 250 Stoccolma, i pronostici dei match più caldi di martedì 10 novembre: analisi dei precedenti e pronostico delle partite.

A Stoccolma il tabellone continua a riservare ai tifosi e agli appassionati sorprese a non finire. Adrian Mannarino, eliminato nelle qualificazioni, ha recuperato un posto grazie al forfait di Luca Van Assche e avrà subito l’occasione di riscattarsi scendendo in campo. Per Holger Rune, invece, il ritorno nella capitale svedese porta con sé un ricordo poco piacevole: proprio qui, dodici mesi fa, un infortunio aveva condizionato pesantemente il suo percorso.

Sono due storie che danno un sapore particolare alla giornata, nella quale Arthur Rinderknech proverà a sfruttare il buon momento e il confronto con Miomir Kecmanovic, mentre Alex Michelsen e Juan Manuel Cerundolo si giocheranno un posto nei quarti di finale. Le emozioni, insomma, proprio non dovrebbero mancare in questo novembrino martedì svedese.

Torniamo dunque a Mannarino, che, come si è detto, ha perso nell’ultimo turno delle qualificazioni contro Toby Samuel, ma che è rientrato in calcio d’angolo nel main draw come lucky loser. Una seconda occasione da non sprecare, sebbene sia doveroso precisare sin da ora che il francese non arriva nelle condizioni ideali. Il suo avversario Shevchenko, invece, ha superato Jacob Fearnley nell’ultimo turno delle qualificazioni, conquistando il pass per il tabellone principale. Il kazako ha quindi già preso confidenza con le condizioni di gioco e può creare qualche problema, ma Mannarino ha esperienza e qualità per venirne a capo.

Atp Stoccolma, i pronostici di martedì 10 novembre

Quanto a Michelsen e Cerundolo, l’americano ha cominciato molto bene, liquidando Yannick Hanfmann con un netto 6-2, 6-3, mentre l’argentino aveva già superato Elias Ymer in due set. Il confronto si preannuncia più impegnativo per entrambi: Cerundolo ha dimostrato di poter essere competitivo anche sul cemento, ma Michelsen ha dato un’impressione convincente all’esordio e sembra avere qualcosa in più sul piano della solidità. La scelta ricade sull’americano.

Rinderknech ha lasciato Parigi dopo una sconfitta combattuta contro Ben Shelton, preceduta dai successi su Mattia Bellucci e Francisco Cerundolo, ritiratosi durante l’incontro. Kecmanovic ha invece mancato la qualificazione al Masters parigino, perdendo al turno decisivo contro Juan Manuel Cerundolo dopo una partita molto equilibrata. Il serbo ha già battuto il francese in passato, ma il rendimento recente e le condizioni indoor suggeriscono di dare fiducia a Rinderknech, apparso più convincente nelle ultime uscite.

Rune troverà dall’altra parte della rete Zizou Bergs, testa di serie del torneo. Il belga non ha brillato nell’ultima apparizione a Parigi, dove è stato eliminato da Ignacio Buse, e sul cemento indoor dovrà alzare il livello. Rune resta un giocatore di caratura superiore, anche se la sua condizione rappresenta un’incognita da non sottovalutare. Se riuscirà a esprimere il proprio tennis con continuità, il danese ha le risorse per superare il debutto.

Mannarino in Mannarino-Shevchenko

Michelsen in Michelsen-Cerundolo

Rinderknech in Rinderknech-Kecmanovic

Rune in Rune-Bergs