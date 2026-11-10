Pronostico Roma-Servette, Champions femminile: i primi 3 punti

Roma-Servette è una partita della quarta giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla
Un solo pareggio e due sconfitte per la Roma in questo avvio di Champions League femminile. Certo, le due legnate sono state prese contro Barcellona e Chelsea che fanno un altro sport, mentre il pari sul campo del Leuven poteva essere una vittoria se la squadra di Piovani avesse segnato un calcio di rigore in pieno recupero.
Ma non è il momento di recriminare: le giallorosse, che in Serie A sono a punteggio pieno e che guardando la classifica si giocheranno la vittoria del campionato con l’Inter, hanno la possibilità in casa contro il Servette di prendersi i primi tre punti di questa manifestazione. Ci sono anche due scontri diretti nella storia di queste due squadre, e parliamo dei preliminari di Champions League di due anni fa. Beh, sia in casa che in trasferta la Roma ha avuto la meglio segnando dieci gol in due partite e subendone tre. Insomma, anche questo ci spiega, serenamente, come andrà a finire questo match.
Come vedere Roma-Servette in diretta tv e in streaming
La sfida Roma-Servette è in programma martedì alle 21. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.
Comparazione quote
La vittoria della Roma è quotata 1.19 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 2.05.
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Il pronostico
Vittoria della Roma, la prima in questa edizione della Champions League. Le giallorosse, senza alcun problema, conquisteranno tre punti importanti per il proprio cammino. E potranno guardare con ottimismo anche alla possibilità di raggiungere i playoff che oggettivamente, adesso, paiono proprio essere alla portata di questa squadra.
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Le probabili formazioni di Roma-Servette
ROMA (4-4-2): Baldi; Thogersen, Oladipo, Ottey, Oliviero; Bergamaschi, Rieke, Greggi, Pellegrino; Piemonte, Giugliano.
SERVETTE (4-4-2): Weimar; Simon, Muratovic, Nakkach, Bourma; Marinelli, Hernandez, Serrano, Marchao; Karchouni, Sobal.
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