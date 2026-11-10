Home » CALCIO » Pronostico Roma-Servette, Champions femminile: i primi 3 punti

Pronostico Roma-Servette, Champions femminile: i primi 3 punti

di

Roma-Servette è una partita della quarta giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla 

Un solo pareggio e due sconfitte per la Roma in questo avvio di Champions League femminile. Certo, le due legnate sono state prese contro Barcellona e Chelsea che fanno un altro sport, mentre il pari sul campo del Leuven poteva essere una vittoria se la squadra di Piovani avesse segnato un calcio di rigore in pieno recupero.

Pronostico Roma-Servette
Pronostico Roma-Servette, Champions femminile: i primi 3 punti (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ma non è il momento di recriminare: le giallorosse, che in Serie A sono a punteggio pieno e che guardando la classifica si giocheranno la vittoria del campionato con l’Inter, hanno la possibilità in casa contro il Servette di prendersi i primi tre punti di questa manifestazione. Ci sono anche due scontri diretti nella storia di queste due squadre, e parliamo dei preliminari di Champions League di due anni fa. Beh, sia in casa che in trasferta la Roma ha avuto la meglio segnando dieci gol in due partite e subendone tre. Insomma, anche questo ci spiega, serenamente, come andrà a finire questo match.

Come vedere Roma-Servette in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Servette è in programma martedì alle 21. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata 1.19 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 2.05.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Vittoria della Roma, la prima in questa edizione della Champions League. Le giallorosse, senza alcun problema, conquisteranno tre punti importanti per il proprio cammino. E potranno guardare con ottimismo anche alla possibilità di raggiungere i playoff che oggettivamente, adesso, paiono proprio essere alla portata di questa squadra.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Roma-Servette

ROMA (4-4-2): Baldi; Thogersen, Oladipo, Ottey, Oliviero; Bergamaschi, Rieke, Greggi, Pellegrino; Piemonte, Giugliano.
SERVETTE (4-4-2): Weimar; Simon, Muratovic, Nakkach, Bourma; Marinelli, Hernandez, Serrano, Marchao; Karchouni, Sobal.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Fiorentina-Juventus

Pronostico Fiorentina-Juventus: una certezza ce l’abbiamo

Pronostico Inter-Como

Pronostico Inter-Como: 21 anni fa l’ultima volta

Pronostico Monza-Atalanta

Pronostico Monza-Atalanta: la striscia si ferma a sette