Pronostico Hacken-Chelsea, Champions femminile: la vittoria mai in discussione

Hacken-Chelsea è una partita della quarta giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla

Sette punti da un lato, uno dall’altro. Sette sono quelli del Chelsea, ovviamente, una delle squadre più importanti in Europa e che punta anche alla vittoria di questa manifestazione. O almeno è una delle squadre che ci può provare.

L’Hacken, invece, con un solo punto messo in cascina fino al momento rischia di rimanere fuori anche dai playoff. Anche perché questo match, per la squadra padrona di casa, è davvero proibitivo. Sono pochissime, se non nulle, le possibilità che il Chelsea non vinca questa partita. Così com’è stato nell’ultimo scontro diretto datato 2023: all’ora l’Hacken riuscì anche a segnare una rete. Questa volta le cose dovrebbero andare in maniera diversa perché dopo le prime tre giornate la squadra londinese non ha subito nemmeno una rete.

Inoltre, le Blues, non perdono una partita dallo scorso dieci maggio, in Patria, ed era la semifinale di Coppa di Lega. Una sconfitta poi arrivata, c’è da dirlo, ai calci di rigore. Ecco, non c’è speranza.

Come vedere Hacken-Chelsea in diretta tv e in streaming La sfida Hacken-Chelsea è in programma martedì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire. Comparazione quote La vittoria del Chelsea è quotata 1.16 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.65. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Nessun dubbi sulla vittoria del Chelsea. Una sfida che tra le altre cose le inglesi dovrebbero conquistare senza nemmeno subire una rete. La casella dei gol presi in Champions, quindi, rimarrà inalterata per la squadra ospite. Insomma, una sfida indirizzata e che ha un padrone assicurato. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Hacken-Chelsea HACKEN (4-2-3-1): Falk; Karlsson, Rybrink, Ostlund, Lulk; Sanvig, Laney; Tindell, Anvegaard, Selerud; Omewa.

CHELSEA (3-4-3): Hampton; Bronze, Buchanan, McCabe; Carpenter, Walsh, Cuthbert, Baltimore; Kaptein, Malard, Matsukubo. POSSIBILE RISULTATO: 1-1