I pronostici di martedì 10 novembre: EFL Trophy e Champions League femminile

I pronostici di martedì 10 novembre, nella manifestazione che coinvolge le squadre minori inglesi è tempo di calcoli. In tante si giocano la qualificazione.

Con le coppe europee ferme per dare spazio agli impegni delle nazionali e in attesa delle prime partite di Nations League, sono EFL Trophy e Champions League femminile a farci compagnia.

La manifestazione inglese riservata ai club di League One, League Two e ad alcune Under 21 delle società di Premier League entra nella fase decisiva: si profila un turno in cui motivazioni e situazioni di classifica possono incidere parecchio sulle scelte delle squadre.

In tal senso, occhio a Barnet-Leyton Orient, sfida nella quale la situazione del gruppo sembra favorire nettamente i padroni di casa. Il Barnet occupa il secondo posto nel gironcino e ha bisogno semplicemente di evitare una sconfitta pesante per garantirsi la qualificazione, mentre il Leyton Orient è chiamato a una vera impresa. Servirebbe una vittoria con 5 gol di scarto per ribaltare la differenza reti. I padroni di casa arrivano inoltre da un periodo incoraggiante, con 4 risultati utili consecutivi e il convincente 3-0 rifilato al Tranmere in FA Cup. Anche gli ospiti sono in ripresa, come dimostrano le recenti vittorie contro Cambridge e Harborough Town, ma il cammino in questa competizione è stato meno brillante. Entrambe, secondo noi, hanno buone possibilità di trovare la via del gol. Stesso discorso per Mansfield-Chesterfield e Grimsby Town-Nottingham Forest.

Nella CL femminile attese le vittorie di Roma e Real Madrid, impegnate rispettivamente con il Servette e il Paris FC. Probabile invece un successo ampio del Chelsea sul campo dell’Hacken.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+MULTIGOL 2-5 in Roma-Servette FCCF, Champions League femminile, ore 21:00

Vincenti

REAL MADRID (in Real Madrid-Paris FC, Champions League femminile, ore 18:45)

(in Real Madrid-Paris FC, Champions League femminile, ore 18:45) BRADFORD (in Bradford-York, EFL Trophy, ore 20:30)

(in Bradford-York, EFL Trophy, ore 20:30) STOCKPORT COUNTY (in Stockport County-Tranmere, EFL Trophy, ore 20:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hacken-Chelsea , Champions League femminile, ore 18:45

, Champions League femminile, ore 18:45 Oxford United-Cheltenham , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Plymouth Argyle-Swindon Town, EFL Trophy, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Barnet-Leyton Orient , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Mansfield-Chesterfield , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Grimsby Town-Nottingham Forest, EFL Trophy, ore 20:00

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Il “clamoroso”

• X in Inter de Bogotá-America, Copa Colombia, ore 00:30