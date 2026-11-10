Pronostico Inter-Manchester City, Champions femminile: c’è il sorpasso

Inter-Manchester City è una partita della quarta giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla

Dopo tre giornate della League Phase la classifica dice che l’Inter, con quattro punti, è davanti al Manchester City nella classifica di questa Champions. Ma le nerazzurre, alla prima esperienza in questa manifestazione, stanno decisamente facendo oltre ogni limite.

Le prime due giornate hanno regalato i punti, poi è arrivata la sconfitta sul campo del Lione, la formazione dopo il Barcellona più attrezzata, e adesso il calendario mette di fronte un’altra squadra importante, che deve vincere per forza. E che vincerà, piazzando quello che è il sorpasso in classifica.

Il City non ha perso mai in questa competizione, infatti i tre punti sono arrivati con altrettanti pareggi. E in generale, non conosce l’amaro gusto di una sconfitta da tempo immemore. Precisamente, l’ultima debacle, è arrivata il 25 aprile in Coppa contro il Brighton. Da quel momento in poi solo risultati positivi, molte vittorie e qualche pareggio. E anche in Lombardia il trend rimarrà uguale.

Come vedere Inter-Manchester City in diretta tv e in streaming La sfida Real Madrid-Paris FC è in programma martedì alle 21. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire. Comparazione quote La vittoria del Manchester City è quotata 1.35 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.58. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Si può tranquillamente pensare ad una vittoria esterna dentro una sfida da almeno tre gol complessivi. Il City vince ma concede anche molto in difesa. Quindi occhio a questo fattore. Ma sull’affermazione finale non ce la sentiamo davvero di avere un minimo dubbio. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Inter-Manchester City INTER (4-4-2): Runarsdottir; Garcia, Milinkovic, van Diemen, Robustellini; Glionna, Santi, Tomasevic, Bugeja; Raphino, Cambiaghi.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Yamashita; Casparij, Rose, Knaak, Wamser; Blindkilde, Hasegawa; Fowler, Fujino, Hemp; Shaw. POSSIBILE RISULTATO: 1-3