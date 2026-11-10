Pronostico Inter-Manchester City, Champions femminile: c’è il sorpasso

Inter-Manchester City è una partita della quarta giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla
Dopo tre giornate della League Phase la classifica dice che l’Inter, con quattro punti, è davanti al Manchester City nella classifica di questa Champions. Ma le nerazzurre, alla prima esperienza in questa manifestazione, stanno decisamente facendo oltre ogni limite.
Le prime due giornate hanno regalato i punti, poi è arrivata la sconfitta sul campo del Lione, la formazione dopo il Barcellona più attrezzata, e adesso il calendario mette di fronte un’altra squadra importante, che deve vincere per forza. E che vincerà, piazzando quello che è il sorpasso in classifica.
Il City non ha perso mai in questa competizione, infatti i tre punti sono arrivati con altrettanti pareggi. E in generale, non conosce l’amaro gusto di una sconfitta da tempo immemore. Precisamente, l’ultima debacle, è arrivata il 25 aprile in Coppa contro il Brighton. Da quel momento in poi solo risultati positivi, molte vittorie e qualche pareggio. E anche in Lombardia il trend rimarrà uguale.
Come vedere Inter-Manchester City in diretta tv e in streaming
La sfida Real Madrid-Paris FC è in programma martedì alle 21. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.
Comparazione quote
La vittoria del Manchester City è quotata 1.35 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.58.
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Il pronostico
Si può tranquillamente pensare ad una vittoria esterna dentro una sfida da almeno tre gol complessivi. Il City vince ma concede anche molto in difesa. Quindi occhio a questo fattore. Ma sull’affermazione finale non ce la sentiamo davvero di avere un minimo dubbio.
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Le probabili formazioni di Inter-Manchester City
INTER (4-4-2): Runarsdottir; Garcia, Milinkovic, van Diemen, Robustellini; Glionna, Santi, Tomasevic, Bugeja; Raphino, Cambiaghi.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Yamashita; Casparij, Rose, Knaak, Wamser; Blindkilde, Hasegawa; Fowler, Fujino, Hemp; Shaw.
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