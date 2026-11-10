Pronostico Real Madrid-Paris FC, Champions femminile: tris sicuro

Real Madrid-Paris FC è una partita della quarta giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla

Di certo sono pochi i tre punti che fino al momento il Rebal Madrid ha conquistato, dopo tre giornate, in questa manifestazione. Ma c’è da dire che per le spagnole il calendario è stato ostico. Ora inizia un poco di discesa.

A partire subito dalla gara in programma nel tardo pomeriggio di martedì contro il Paris FC in casa. Che di punti ne ha conquistati ancora di meno, solamente due. Un po’ di anni fa queste due squadre, la partita, se la sarebbero sicuramente giocata. Adesso il Real ha messo la freccia, ha acquistato delle calciatrici forti sul mercato – tra le quali anche Arianna Caruso, italiana, e che ci sarà dal primo minuto – e vuole alzare il livello anche in Europa.

A conferma del fatto che negli ultimi anni le cose sono cambiate, ci sono appunto anche gli ultimi due scontri diretti giocati: in entrambe le occasioni, sia in casa che in trasferta, è arrivata una vittoria madrilena. Insomma, dalle parti di Madrid sono assolutamente pronte a calare il tris.

Come vedere Real Madrid-Paris FC in diretta tv e in streaming La sfida Real Madrid-Paris FC è in programma martedì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire. Comparazione quote La vittoria del Real Madrid è quotata 1.37 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.62. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Sì, anche il Paris FC – che in Patria è una delle squadre più attrezzate – dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. Quindi ci aspettiamo un match da almeno un gol per squadre e da almeno tre reti complessive. Anche perché alla fine i tre punti, come spiegato prima, se lo dovrebbero prendere le padrone di casa. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Real Madrid-Paris FC REAL MADRID (4-3-3): Frohms; Cristobal, Lakrar, Mendez, Navarro; Caruso, Senss, Jacinto; Athenea, Beerensteyen, Caicedo.

PARIS FC (4-2-3-1): Seweryn; N’Dongala, Ould, Greboval, Diaz; Mateo, Korosec; Reynders, Scott, Toloba; Viens. POSSIBILE RISULTATO: 3-1