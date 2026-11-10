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Pronostico PSG-Bayern Monaco, Champions femminile: si è tutto ribaltato

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PSG-Bayern Monaco è una partita della quarta giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla 

Fino al 2020, quando queste due squadre si affrontavano, c’era partita. Anzi, nella maggior parte dei casi era il PSG che riusciva ad avere la meglio. Da sei anni a questa parte, invece, il Bayern Monaco, anche per via di alcuni investimenti assai importanti nel settore femminile, ha ribaltato il quadro. E nella serata di martedì lo potrebbe confermare.

Pronostico PSG-Bayern Monaco
Pronostico PSG-Bayern Monaco, Champions femminile: si è tutto ribaltato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il PSG – che in casa se la gioca col Paris FC mentre è distante anni luce dal Lione – è una squadra sì importante, ma non hai livelli delle tedesche in questo momento. Nonostante in classifica, in questa classifica di Champions League, dopo tre giornate entrambe siano appaiate a quota cinque punti, è evidente che il calendario sia stato diverso. Il Bayern ha preso qualche gol in più, è vero, e lo potrebbe prendere anche nella sua serata parigina, ma alla fine le qualità migliori ce le hanno appunto le ospiti.

Come vedere PSG-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida PSG-Bayern Monaco è in programma martedì alle 21. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco è quotata 1.72 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.45.

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Il pronostico

Su una cosa non abbiamo dubbi: il fatto che questo match regalerà almeno un gol per squadra. Il finale, per quanto vi abbiamo spiegato prima, non può che essere scontato. Nel senso: ci aspettiamo una vittoria del Bayern Monaco.

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Le probabili formazioni di PSG-Bayern Monaco

PSG (4-3-3): Kiedryznek; Isabela, Mbock, Dudek, Carmona; Yaya, Groenen, Jourde; Kanjinga, Felller, Elimbi.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Van Ejik; Mattner, Giller, Bellisager, Naschenwen; Sehitler, Amani; Dallman, Harder, Potsi; Imade.

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