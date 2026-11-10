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Pronostico Musetti-Samuel: da lucky loser a possibile sorpresa?

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Musetti-Samuel, Lorenzo cerca un posto nei quarti a Stoccolma: analisi della partita, risultati recenti dei due giocatori e pronostico del match.

Per Lorenzo Musetti l’appuntamento di Stoccolma arriva in un momento particolare della stagione: l’azzurro ha ritrovato sensazioni importanti nelle ultime settimane, conquistando il torneo di Lione e firmando una delle vittorie più prestigiose della sua annata contro Alexander Zverev al Masters 1000 di Parigi. Il percorso nella capitale francese si è però inaspettatamente interrotto agli ottavi, con la sconfitta in tre set contro Luca Van Assche: un risultato che ha lasciato inevitabilmente un po’ di rammarico.

Musetti
Pronostico Musetti-Samuel: da lucky loser a possibile sorpresa? (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il debutto svedese gli mette di fronte Toby Samuel, britannico che ha dovuto affrontare un percorso decisamente più lungo e tortuoso per raggiungere questo appuntamento. Il ventiquattrenne ha superato le qualificazioni e ha già conquistato il primo turno del tabellone principale, eliminando Leo Borg. Per Musetti sarà quindi importante evitare di concedere fiducia a un avversario che conosce ormai bene le condizioni di gioco.

Samuel, dal canto suo, ha iniziato la sua avventura a Stoccolma battendo Karl Friberg e Adrian Mannarino nelle qualificazioni, prima di imporsi nettamente su Leo Borg per 6-3 6-2. Tre successi che certificano una buona condizione e soprattutto una certa confidenza con il cemento indoor. Il britannico ha dimostrato di saper gestire anche situazioni complicate, come testimonia la rimonta contro Mannarino, dopo aver perso il primo set.

Musetti-Samuel: il pronostico

Samuel
Musetti-Samuel: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Contro un avversario così, va da sé che Samuel dovrà alzare sensibilmente il livello. Musetti ha accumulato esperienza contro giocatori di primissima fascia e il successo su Zverev a Parigi rappresenta una conferma significativa delle sue possibilità anche su questa superficie. Il titolo conquistato a Lione, inoltre, ha interrotto un’attesa lunga quattro anni e restituito all’azzurro un risultato importante.

Non bisogna sottovalutare il fatto che Lorenzo non abbia ancora disputato un incontro in questa edizione del torneo, avendo beneficiato del bye al primo turno. Samuel, al contrario, ha già tre partite nelle gambe e potrebbe partire con maggiore ritmo. Sul piano della qualità complessiva, però, la differenza resta evidente: Musetti dispone di più soluzioni e dovrebbe riuscire a prendere progressivamente il controllo dello scambio e a vincere la partita.

Musetti in Musetti-Samuel

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