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Pronostici Atp Stoccolma: due qualificati sognano ancora, ma il livello si alza

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ATP Stoccolma, analisi delle sfide di mercoledì tra Fritz e Norrie, Gojo e Humbert e Shevchenko e Ruud: precedenti, ultime prestazioni e pronostici.

A Stoccolma arriva il momento in cui le ambizioni dei protagonisti cominciano a misurarsi con il campo. Taylor Fritz e Casper Ruud, rispettivamente prima e seconda testa di serie, hanno saltato il debutto grazie al bye e ora sono chiamati a confermare le aspettative. Per loro, però, non sarà una passeggiata: gli avversari hanno già dimostrato di poter essere competitivi in queste condizioni.

Ruud
Pronostici Atp Stoccolma: due qualificati sognano ancora, ma il livello si alza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il programma propone tre confronti molto diversi. Cameron Norrie ha impressionato all’esordio, Borna Gojo ha eliminato Tomas Machac senza concedergli particolari possibilità e Ugo Humbert ha iniziato con una vittoria convincente. Tutti e tre proveranno a sfruttare il ritmo già acquisito per mettere in difficoltà avversari di maggiore esperienza. C’è poi Casper Ruud, che torna a Stoccolma da campione in carica dopo aver raggiunto le semifinali del Masters 1000 di Parigi. Il norvegese vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione e parte con un obiettivo preciso: difendere il titolo conquistato dodici mesi fa.

Ma entriamo ora nel merito e partiamo da Taylor Fritz, che affronta Cameron Norrie dopo aver mancato per un soffio la qualificazione alle ATP Finals. L’americano ha comunque lasciato Parigi con indicazioni positive: ha superato Bonzi, Molcan e Fils, prima di arrendersi ad Alcaraz nei quarti, dopo aver avuto tre match point. Norrie, invece, ha travolto Duckworth al debutto, vincendo 7-5 6-0 e concedendo pochissimo al servizio. Il britannico sembra aver ritrovato buone sensazioni, ma Fritz possiede maggiore potenza e un rendimento complessivamente più affidabile. La scelta ricade sull’americano, ma non ci aspettiamo comunque un confronto semplice.

Atp Stoccolma: i pronostici

Borna Gojo si è guadagnato la sfida con Ugo Humbert eliminando Machac con un netto 6-3 6-4. Il croato sta attraversando una stagione positiva, impreziosita da diversi successi nel circuito Challenger, e sul cemento indoor può sfruttare un servizio particolarmente incisivo. Il francese, tuttavia, ha iniziato bene il torneo battendo Vallejo 6-4 6-3 e conosce perfettamente le condizioni di Stoccolma: nel 2025 aveva raggiunto la finale, perdendo proprio contro Ruud. Humbert dispone di maggiore esperienza a livello ATP e di più soluzioni negli scambi. Il pronostico è dalla sua parte.

Fritz
Atp Stoccolma: i pronostici (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Alexander Shevchenko ha dovuto affrontare un percorso più impegnativo per arrivare al secondo turno, passando dalle qualificazioni e superando Mannarino nel tabellone principale. Adesso lo attende Casper Ruud, che ha avuto a disposizione qualche giorno di riposo dopo l’ottimo torneo disputato a Parigi. Il norvegese ha battuto avversari di alto livello prima di fermarsi contro Alcaraz in semifinale e arriva in Svezia con l’obiettivo di confermare il titolo. Shevchenko può contare sulla fiducia accumulata, ma il divario di esperienza e solidità resta considerevole. Ruud parte nettamente avanti.

Fritz in Fritz-Norrie
Humbert in Gojo-Humbert
Ruud in Shevchenko-Ruud

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