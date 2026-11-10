Pronostici Atp Stoccolma: due qualificati sognano ancora, ma il livello si alza

ATP Stoccolma, analisi delle sfide di mercoledì tra Fritz e Norrie, Gojo e Humbert e Shevchenko e Ruud: precedenti, ultime prestazioni e pronostici.

A Stoccolma arriva il momento in cui le ambizioni dei protagonisti cominciano a misurarsi con il campo. Taylor Fritz e Casper Ruud, rispettivamente prima e seconda testa di serie, hanno saltato il debutto grazie al bye e ora sono chiamati a confermare le aspettative. Per loro, però, non sarà una passeggiata: gli avversari hanno già dimostrato di poter essere competitivi in queste condizioni.

Il programma propone tre confronti molto diversi. Cameron Norrie ha impressionato all’esordio, Borna Gojo ha eliminato Tomas Machac senza concedergli particolari possibilità e Ugo Humbert ha iniziato con una vittoria convincente. Tutti e tre proveranno a sfruttare il ritmo già acquisito per mettere in difficoltà avversari di maggiore esperienza. C’è poi Casper Ruud, che torna a Stoccolma da campione in carica dopo aver raggiunto le semifinali del Masters 1000 di Parigi. Il norvegese vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione e parte con un obiettivo preciso: difendere il titolo conquistato dodici mesi fa.

Ma entriamo ora nel merito e partiamo da Taylor Fritz, che affronta Cameron Norrie dopo aver mancato per un soffio la qualificazione alle ATP Finals. L’americano ha comunque lasciato Parigi con indicazioni positive: ha superato Bonzi, Molcan e Fils, prima di arrendersi ad Alcaraz nei quarti, dopo aver avuto tre match point. Norrie, invece, ha travolto Duckworth al debutto, vincendo 7-5 6-0 e concedendo pochissimo al servizio. Il britannico sembra aver ritrovato buone sensazioni, ma Fritz possiede maggiore potenza e un rendimento complessivamente più affidabile. La scelta ricade sull’americano, ma non ci aspettiamo comunque un confronto semplice.

Atp Stoccolma: i pronostici

Borna Gojo si è guadagnato la sfida con Ugo Humbert eliminando Machac con un netto 6-3 6-4. Il croato sta attraversando una stagione positiva, impreziosita da diversi successi nel circuito Challenger, e sul cemento indoor può sfruttare un servizio particolarmente incisivo. Il francese, tuttavia, ha iniziato bene il torneo battendo Vallejo 6-4 6-3 e conosce perfettamente le condizioni di Stoccolma: nel 2025 aveva raggiunto la finale, perdendo proprio contro Ruud. Humbert dispone di maggiore esperienza a livello ATP e di più soluzioni negli scambi. Il pronostico è dalla sua parte.

Alexander Shevchenko ha dovuto affrontare un percorso più impegnativo per arrivare al secondo turno, passando dalle qualificazioni e superando Mannarino nel tabellone principale. Adesso lo attende Casper Ruud, che ha avuto a disposizione qualche giorno di riposo dopo l’ottimo torneo disputato a Parigi. Il norvegese ha battuto avversari di alto livello prima di fermarsi contro Alcaraz in semifinale e arriva in Svezia con l’obiettivo di confermare il titolo. Shevchenko può contare sulla fiducia accumulata, ma il divario di esperienza e solidità resta considerevole. Ruud parte nettamente avanti.

Fritz in Fritz-Norrie

Humbert in Gojo-Humbert

Ruud in Shevchenko-Ruud