Home » CALCIO » Pronostico Siviglia-Alavés: è subito ora di ripartire

Pronostico Siviglia-Alavés: è subito ora di ripartire

di

Siviglia-Alavés è una gara della dodicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

Una sconfitta brutta e inaspettata contro il Getafe. Una legnata difficile da digerire per il Siviglia che però ha immediatamente la possibilità di ripartire contro l’Alavés in casa. Sì, perché gli ospiti, dopo un buon avvio, vivono uno dei momenti più complicati della propria stagione.

Pronostico Siviglia-Alavés

Ci deve essere dentro gli andalusi anche un senso di rivincita in questa partita. Il motivo è spiegato nel fatto che negli ultimi quattro scontri diretti giocati in casa il Siviglia non ha mai vinto. Tre pareggi e una sconfitta. Insomma, è dal 2021 che questa squadra contro una inferiore, almeno sulla carta, non riesce a fare bottino pieno.

Per la prima volta dopo tantissime stagioni comunque la truppa di casa che fino a qualche stagione fa addirittura riusciva a vincere in Europa, non ha iniziato male il proprio campionato. Anzi, la classifica si fa guardare con molta attenzione e c’è la possibilità, prima della sosta, di rimanere davvero nelle zone che contano. Ecco perché ci aspettiamo un Siviglia all’assalto sin dai primi minuti, contro una truppa, quella ospite, che non vince da sette partite e in questo lasso di tempo ha collezionato cinque sconfitte. I punti sono arrivati come detto nelle prime giornate di questo campionato.

Come vedere Siviglia-Alavés in diretta tv e streaming

Come vedere Siviglia-Alavés
Come vedere Siviglia-Alavés in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Siviglia-Alavés, gara valida per la dodicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Siviglia è quotata 1.95 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Dopo quattro partite senza vittorie in casa contro l’Alavés, il Siviglia si prenderà una vittoria assai importante per il proprio cammino.

Le probabili formazioni di Siviglia-Alavés

SIVIGLIA (4-4-2): Vlachodimos; Iglesias, Castrin, Salas, Suazo; Ejuke, Fofana, Agoume, Correia; Stassin, Romero. 
ALAVES (5-3-2): Sivera; Tenaglia, Jonny, Koski, Valentini, Rebbach; Perez, Blanco, Ibanez; Boye, Martinez. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Atalanta-Parma

Pronostico Atalanta-Parma: Sarri ha un solo risultato

Pronostico Sassuolo-Fiorentina

Pronostico Sassuolo-Fiorentina: aggancio e panchina a rischio

Spalletti

Pronostico Juventus-Napoli: l’ex può acuire la crisi