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Pronostico Amburgo-Borussia Monchengladbach: allerta quota in calo

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Amburgo-Borussia Monchengladbach è una partita valida per la nova giornata di Bundesliga: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da dieci anni a questa parte l’Amburgo non perde in casa contro il Borussia. Quindi quale occasione migliore per mettersi alle spalle le tre sconfitte di fila rimediate nel corso delle ultime settimane contro il fanalino di coda del campionato? Nessuna, crediamo.

Pronostico Amburgo-Borussia Monchengladbach
Pronostico Amburgo-Borussia Monchengladbach: allerta quota in calo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Quattro punti, undici gol fatti, e la bellezza di 22 subiti, ovviamente la peggior difesa di tutto il campionato. Questo, ad oggi, il cammino della squadra ospite, che rischia grosso perché ha soli 4 punti e si vede settimana dopo settimana allontanare il primo posto utile per la salvezza. E vabbè che siamo solo all’inizio della stagione e oggettivamente il tempo c’è, ma il Borussia ad oggi non ci pare possa essere una squadra adatta a prendersi la salvezza.

Ecco perché l’Amburgo – anche in questo caso comunque parliamo di una retroguardia che ha preso 19 gol e ne ha fatti solo sette – vede da vicino l’occasione di prendersi tre punti che rilancerebbero in maniera prepotente la classifica visto che in Germania sono sei le squadre ferme a quota 9 punti. Una vittoria permettere di guardare con un occhio diverso la graduatoria. E siccome i precedenti ve li abbiamo già detti, è normale pensare a come andrà a finire questo match.

Come vedere Amburgo-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

La sfida Amburgo-Borussia Monchengladbach è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Amburgo è quotata 2.40 su GoldbetLottomatica e a 2.40 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.48 su GoldbetLottomatica e a 1.50 su Sportbet.

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Il pronostico

Crediamo, come detto, che l’Amburgo possa prendersi una vittoria assai importante. La gara, comunque, regalerà almeno una rete per squadra e la quota in questo caso è in netto calo.

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Le probabili formazioni di Amburgo-Borussia Monchengladbach

AMBURGO (4-2-3-1): Fernandes; Omari, Nandja, Torunarigha; El Ouahdi, Adeline, Lokonga, Muheim, Wolfe; Moffi, Gronbaek. 
BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-2-1): Batz; Itakura, Sander, Chiarodia; Scally, Uno, Neuhaus, Ullrich; Mohya, Hack; Lidberg.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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