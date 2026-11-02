Pronostico Shakhtar Donetsk-Sporting CP: in arrivo il nuovo tecnico

Shakhtar Donetsk-Sporting CP è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La notizia più importante, prima di questo match, riguarda senza dubbio lo Sporting che ha esonerato l’allenatore e che è pronto ad affidarsi a Paulo Fonseca in panchina. Il portoghese dopo la vittoria in Ligue 1 con il suo Lione si è messo a piangere. Ha deciso di accettare questa sfida nel mezzo della stagione perché il suo contratto in Francia è in scadenza e sicuramente non sarebbe stato rinnovato.
Non ci sarà in panchina a Londra, a Stamford Bridge, dove si gioca questa partita. Sappiamo tutti i motivi per i quali i padroni di casa non possono giocare in Ucraina. E questo è sicuramente un fattore. Certo, lo Shakhtar ha dimostrato a San Siro contro l’Inter di essere una squadra forte e che se la può giocare, ma ha delle assenze importanti che mettono a rischio la possibilità di avere la migliore formazione possibile.
Esistono due soli precedenti tra queste due squadre, entrambe nel 2008-2009: e sia in casa che in trasferta è arrivata una vittoria portoghese. Diciamo comunque che pare complicato, oggi, pensare ad un’affermazione esterna, i problemi ci sono tutti e sono sotto gli occhi di tutti. Ma almeno una reazione di orgoglio, da parte dello Sporting, ce l’aspettiamo. Ecco, sotto vi diciamo come potrebbe finire, almeno secondo noi, questa partita.
Come vedere Shakhtar Donetsk-Sporting CP in diretta tv e in streaming
La sfida Shakhtar Donetsk-Sporting CP è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.65 su Goldbet e Lottomatica e a 3.65 su Sportbet. Il segno ” Gol” è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.
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Il pronostico
Oltre al fatto che entrambe dovrebbero uscire a trovare la via della rete – quota in salita in questo caso – ci aspettiamo anche un pareggio. Entrambe hanno dei problemi: i padroni di casa in campo, gli ospiti sotto l’aspetto dello staff tecnico. Quindi sì, pari e patta.
Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Sporting CP
SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, P Henrique; Nazaryna, Ocheretko, Isaque; Alisson, Elias, Mendoza.
SPORTING CP (4-2-3-1): Kaique; Fresneda, Quaresma, Inacio, M Araujo; Doumbia, Altimira; Catamo, P Lima, Irankunda; L Suarez.
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