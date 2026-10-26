Pronostico Siviglia-Osasuna: il clamoroso di giornata

Siviglia-Osasuna è una gara della decima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Quattro partite senza vittorie per il Siviglia. Un momento negativo per i padroni di casa che, però, a differenza degli anni passati, non aveva mai iniziato così bene l’annata, almeno per quanto riguarda la prima parte.

Hanno un serio problema gli andalusi: quando iniziano ad inanellare dei risultati poco positivi, vanno in difficoltà mentale e quindi rischiano di continuare in questo modo. Diciamo che anche le prestazioni non sono state delle migliori, quindi l’Osasuna, che si presenta a questo match dopo la bella vittoria contro il Santander, potrebbe sognare il colpaccio grosso. Ecco perché questo match lo abbiamo inserito, nei pronostici del giorno, nel clamoroso di giornata.

Per il Siviglia, l’Osasuna, poi è anche una bestia nera: i padroni di casa hanno vinto solamente uno degli ultimi dieci scontri diretti, anche se hanno perso solamente una volta, davanti al pubblico amico, nelle ultime 17 partite giocate appunto nel proprio stadio. Ma è il momento, soprattutto, che ci spinge a dire che gli ospiti potrebbero oggettivamente uscire indenni da questo match.

Come vedere Siviglia-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Osasuna, gara valida per la decima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Dentro una gara da almeno un gol per squadra, ecco che l’Osasuna potrebbe strappare un pareggio da questo match. La quota del GOL è altissima, e visti i numeri ci pare possa essere assicurato come pronostico.

Le probabili formazioni di Siviglia-Osasuna

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Iglesias, Castrin, Salas, Suazo; Agoume, Fofana; Vargas, Kochorashvili, Correia; Ure.

OSASUNA (4-4-2): Fernandez; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Moncayola, Munoz, Gomez; Garcia, Dubasin, Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0