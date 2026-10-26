Pronostico Berrettini-Etcheverry, esordio da non sbagliare per rilanciare la stagione

Berrettini-Etcheverry è una partita valida per il primo turno dell’Atp di Vienna e si gioca lunedì 26 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Matteo Berrettini debutta all’Atp di 500 di Vienna contro Tomas Martin Etcheverry, in una sfida che per l’azzurro potrebbe valere doppio. La gara in programma quest’oggi gli dà l’opportunità, infatti, di reagire dopo un autunno complicato. E in una terra che in passato gli ha portato fortuna, tra l’altro: come ricorderanno i bene informati, il romano nel 2019 raggiunse la semifinale in Austra, ragion per cui vi farà ritorno, presumibilmente, con la voglia di ripetersi e di trovare la continuità che gli manca da un po’.

Dall’altra parte della rete troverà un argentino che sta attraversando un periodo altrettanto difficile e che arriva da una serie di sconfitte consecutive. La battuta d’arresto più recente di Berrettini è arrivata a Lione, dove il qualificato francese Kyrian Jacquet lo ha eliminato al primo turno con il punteggio di 7-6, 7-5. Anche a Shanghai il percorso del romano si era interrotto al secondo incontro, contro Brandon Nakashima, dopo il successo iniziale su Aleksandar Kovacevic. Il rendimento dell’azzurro resta altalenante, ma le condizioni di Vienna possono valorizzare la sua potenza e consentirgli di prendere rapidamente l’iniziativa.

Etcheverry non arriva all’appuntamento in condizioni migliori. L’argentino è stato sconfitto da Mattia Bellucci al primo turno di Almaty, cedendo in tre set dopo aver lottato nel parziale d’apertura. Nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità, raccogliendo risultati poco soddisfacenti anche nei precedenti appuntamenti sul cemento. La sfida di Vienna sarà inoltre il primo confronto diretto tra i due, quindi nessuno potrà affidarsi a precedenti personali per individuare le chiavi dell’incontro.

Berrettini-Etcheverry: il pronostico

Il cemento indoor dovrebbe favorire il gioco di Berrettini, soprattutto se il servizio funzionerà con regolarità e gli permetterà di accorciare gli scambi. Etcheverry ha le qualità per opporre resistenza, ma dovrà trovare soluzioni efficaci per limitare l’aggressività dell’italiano. Per Matteo sarà importante evitare passaggi a vuoto, un aspetto che ha pesato nelle ultime uscite.

La preferenza va a Berrettini, che può sfruttare condizioni di gioco favorevoli e affronta un avversario reduce da un periodo negativo. Non è una partita priva di insidie, considerando le difficoltà recenti del romano, ma il suo potenziale sul rapido indoor rappresenta un elemento importante. Se riuscirà a mantenere alta la percentuale di prime palle, l’azzurro avrà buone possibilità di superare il turno.

Berrettini in Berrettini-Etcheverry