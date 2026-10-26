Pronostico Sassuolo-Lazio: c’è un fattore clamoroso

Sassuolo-Lazio è una partita della nova giornata di Serie A e si gioca martedì alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Sono quattro le partite di campionato senza vittorie per il Sassuolo. Che, però, in casa, nonostante abbia già incontrato Juventus e Milan, non ha mai perso. In tutto il campionato invece non ha ancora perso la Lazio di Gattuso: sette vittorie e un pareggio e primo posto in coabitazione con l’Inter. Nessuno sulla panchina biancoceleste fino al momento ha avuto un rendimento del genere.
C’è un fattore assai importante, tra le altre cose, che potrebbe fare la differenza. Siccome in casa i tifosi della Lazio hanno deciso di protestare contro il presidente Lotito, in trasferta si presentano sempre in massa. Al Mapei, uno stadio da 21mila posti, saranno circa 10mila gli ultras biancocelesti pronti a spingere. Praticamente, per la capolista, sarà come giocare in casa ma lontana dall’Olimpico. Quattro vittorie su altrettante partite fuori casa, pure, per la Lazio. Anche quella a Torino contro la Juventus bellissima per come è arrivata. Stanno bene i capitolini che di sicuro non si fermeranno. O per meglio dire, in questo match, non dovrebbero in nessun modo conoscere l’amaro gusto di una sconfitta che, prima o poi arriverà e lo sappiamo tutti, ma non è il momento.
La Lazio inoltre ha vinto cinque degli ultimi sette scontri diretti contro il Sassuolo. E nessuno degli ultimi sei scontri diretti giocati al Mapei è finito in pareggio. Ecco, nemmeno questa volta dovrebbe essere in questo modo.
Come vedere Sassuolo-Lazio in diretta tv e streaming
Sassuolo-Lazio, in programma martedì alle 18:30 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
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Il pronostico
Crediamo che la Lazio possa riuscire nell’impresa di vincere sul difficile campo del Sassuolo. La squadra di Gattuso sta bene, non solo fisicamente ma soprattutto mentale. E il fattore pubblico, come detto prima, potrebbe davvero fare la differenza.
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Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Thorsvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Lauriente.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
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