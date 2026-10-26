Pronostico Borussia Dortmund-Werder Brema: dal 2020 solo disastri

Borussia Dortmund-Werder Brema è una partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa di Germania e si gioca martedì alle 20:45: formazioni e pronostico
Una gara a senso unico. Ovviamente. Una gara che permetterà al Borussia Dortmund – tornato alla vittoria in campionato nello scorso fine settimana – di approdare agli ottavi di finale della Coppa di Germania.
I gialloneri, che sanno benissimo che vincere il campionato contro il Bayern Monaco è complicato – per non dire impossibile – da sempre hanno messo nel mirino questa manifestazione anche se, c’è da dirlo, nel corso degli ultimi anni per un motivo o per l’altro non sono riusciti ad arrivarci in fondo. Almeno questo turno però, contro un Werder Brema che ha evidenti pensieri diversi in testa e deve pensare solamente al campionato, dovrebbe essere solamente una formalità.
Anche per quelli che sono i precedenti tra le due formazioni: il Werder, ad esempio, non vince contro il Bayern Monaco dal 2020, sempre in Coppa di Germania (una partita in quel caso giocata in casa) ed erano gli ottavi di finale. Da quel momento in poi solamente qualche pareggio sparso nel corso degli anni, altrimenti il Borussia ha sempre vinto e crediamo possa farlo anche nella serata di martedì.
Come vedere Borussia Dortmund-Werder Brema in diretta tv e streaming
La sfida Borussia Dortmund-Werder Brema è in programma martedì alle 20:45. La partita in questione non si potrà vedere in Italia né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. La Coppa di Germania infatti non è tra le manifestazioni acquisite dalle tv italiane.
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Comparazione quote
La vittoria del Borussia Dortmund è quotata 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.
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Il pronostico
In rialzo la quota del gol. Un segnale questo. Significa che nel corso delle ultime ore la vittoria del Borussia Dortmund sta acquisendo molte più probabilità, ma noi di questo non abbiamo mai avuto nessun dubbio. E crediamo, nonostante questi segnali, che il match in questione possa anche regalare almeno un gol per squadra.
Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Werder Brema
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Ostrzinski; Gadou, Anton, Ritter; Ryerson, Bellingham, Chukwuemeka, Svensson; Nwaneri, Beier; Albert.
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Hein; Arthur, Schmetgens, Pieper, Deman; Regeer, Lynen; Weiser, Chuki, Grull; Fullkrug.
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