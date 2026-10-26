Pronostico Amburgo-Eintracht Francoforte: una cosa è certa

Amburgo-Eintracht Francoforte è una partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa di Germania e si gioca martedì alle 18:00: formazioni e pronostico
Gli ultimi due incroci tra queste due formazioni, dello scorso anno, hanno visto l’Amburgo riuscire a portare a casa un pareggio e una vittoria in trasferta. E diciamo assolutamente che è una sorpresa questa, visto che il Francoforte, almeno sulla carta, è una squadra molto più attrezzata.
Sono tre le vittorie di fila che l’Amburgo ha piazzato in casa nell’ultimo periodo. E questa squadra vuole continuare a sognare. Gli ospiti in trasferta tra le altre cose stanno faticando tantissimo: due sconfitte (senza segnare) e un pareggio nelle ultime tre uscite. Il Francoforte quindi non pare essere la squadra importante che abbiamo ammirato nel corso degli ultimi anni e che fino a qualche stagione fa si giocava addirittura l’Europa League.
Un momento un po’ così. Un momento complicato e l’Amburgo di tutto questo ne vuole approfittare. Anche perché come spiegato prima davanti al proprio pubblico danno qualcosa in più questi uomini. Ed è un fattore, quello del campo, soprattutto in partite come questa che non hanno un altro appello. Parliamo infatti di match a gara unica. E l’Amburgo ha tutte le possibilità per riuscire nel colpaccio grosso.
Come vedere Amburgo-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming
La sfida Amburgo-Eintracht Francoforte è in programma martedì alle 18. La partita in questione non si potrà vedere in Italia né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. La Coppa di Germania infatti non è tra le manifestazioni acquisite dalle tv italiane.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Amburgo che ci pare possa riuscire a prendersi una bella vittoria. Ma la cosa certa è che entrambe troveranno nel corso di questo match la via della rete. Quindi gara pure da over.
Le probabili formazioni di Amburgo-Eintracht Francoforte
AMBURGO (3-5-2): Tangvik; Nandja, Bornauw, Omari; Jatta, Sambi Lokonga, Gronbaek, Muheim, Lemke; Stange, Moffi.
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Kaua; Baum, Koch, Brassier, Kosugi; Onyedika; Amaimouni-Echghouyab, Uzun; Gotze; Ebnoutalib, Knauff.
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