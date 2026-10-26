Pronostico Besiktas-Basaksehir: la quota si sta alzando

Besiktas-Basaksehir è valida per la nona giornata del massimo campionato turco. Formazioni, pronostico e dove vederla

Il Besiktas di Italiano è vivo. E, soprattutto in casa, non conosce ostacoli. In stagione la squadra bianconera del tecnico ex Bologna ha vinto quasi tutte le partite. Il quasi è relativo proprio all’ultima gara, perché contro il Crystal Palace, nell’impegno europeo, è arrivato un pareggio. Ma è evidente che contro il Basaksehir non ci saranno particolari problemi. Anzi, nessun problema.

Davanti al pubblico amico questa squadra si trasforma, diventa diversa. E l’obiettivo è quello di rimanere in alto in classifica: una vittoria permetterebbe infatti di andare al terzo posto, e quindi in alto davvero. Il Besiktas è una squadra costruita per rimanere in alto, e questo lo sappiamo tutti. Inoltre, l’ultimo scontro diretto, quello del 15 febbraio di quest’anno, ha visto i bianconeri esultare in trasferta. Ecco, ci pare ci siano tutti gli ingredienti, e anche qualcosa in più, per riuscire a chiudere il discorso in maniera veloce. La partita, i padroni di casa, la vinceranno serenamente.

Come vedere Besiktas-Basaksehir in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la giornata numero 9 del campionato turco, Besiktas-Basaksehir, in programma lunedì alle 17:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Bersiktas è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.63 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Ci aspettiamo ovviamente una semplice vittoria dei padroni di casa dentro un match che potrebbe regalare anche un gol per squadra. La quota in questo caso è in salita. Le probabili formazioni di Besiktas-Basaksehir BESIKTAS (4-2-3-1): Nubel; Murillo, Agbadou, Topcu, Yilmaz; Ndidi; Fakili, Cerny, Olaitan, Trossard; Hyeon-Gyu Oh.

BASAKSEHIR (4-2-3-1): Sengezer; Karbownik, Bayram, Ba, Kharebashvili; Kemen, Kaluzinski; Skov Olsen, Shomurodov, Brnic; Bozok. POSSIBILE RISULTATO: 2-1