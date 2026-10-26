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Pronostico Besiktas-Basaksehir: la quota si sta alzando

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Besiktas-Basaksehir è valida per la nona giornata del massimo campionato turco. Formazioni, pronostico e dove vederla

Il Besiktas di Italiano è vivo. E, soprattutto in casa, non conosce ostacoli. In stagione la squadra bianconera del tecnico ex Bologna ha vinto quasi tutte le partite. Il quasi è relativo proprio all’ultima gara, perché contro il Crystal Palace, nell’impegno europeo, è arrivato un pareggio. Ma è evidente che contro il Basaksehir non ci saranno particolari problemi. Anzi, nessun problema.

Pronostico Besiktas-Basaksehir:
Pronostico Besiktas-Basaksehir: la quota si sta alzando (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Davanti al pubblico amico questa squadra si trasforma, diventa diversa. E l’obiettivo è quello di rimanere in alto in classifica: una vittoria permetterebbe infatti di andare al terzo posto, e quindi in alto davvero. Il Besiktas è una squadra costruita per rimanere in alto, e questo lo sappiamo tutti. Inoltre, l’ultimo scontro diretto, quello del 15 febbraio di quest’anno, ha visto i bianconeri esultare in trasferta. Ecco, ci pare ci siano tutti gli ingredienti, e anche qualcosa in più, per riuscire a chiudere il discorso in maniera veloce. La partita, i padroni di casa, la vinceranno serenamente.

Come vedere Besiktas-Basaksehir in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la giornata numero 9 del campionato turco, Besiktas-Basaksehir, in programma lunedì alle 17:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria del Bersiktas è quotata 1.35 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.63 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

Ci aspettiamo ovviamente una semplice vittoria dei padroni di casa dentro un match che potrebbe regalare anche un gol per squadra. La quota in questo caso è in salita.

Le probabili formazioni di Besiktas-Basaksehir

BESIKTAS (4-2-3-1): Nubel; Murillo, Agbadou, Topcu, Yilmaz; Ndidi; Fakili, Cerny, Olaitan, Trossard; Hyeon-Gyu Oh. 
BASAKSEHIR (4-2-3-1): Sengezer; Karbownik, Bayram, Ba, Kharebashvili; Kemen, Kaluzinski; Skov Olsen, Shomurodov, Brnic; Bozok.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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