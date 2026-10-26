Pronostico Besiktas-Basaksehir: la quota si sta alzando

Besiktas-Basaksehir è valida per la nona giornata del massimo campionato turco. Formazioni, pronostico e dove vederla
Il Besiktas di Italiano è vivo. E, soprattutto in casa, non conosce ostacoli. In stagione la squadra bianconera del tecnico ex Bologna ha vinto quasi tutte le partite. Il quasi è relativo proprio all’ultima gara, perché contro il Crystal Palace, nell’impegno europeo, è arrivato un pareggio. Ma è evidente che contro il Basaksehir non ci saranno particolari problemi. Anzi, nessun problema.
Davanti al pubblico amico questa squadra si trasforma, diventa diversa. E l’obiettivo è quello di rimanere in alto in classifica: una vittoria permetterebbe infatti di andare al terzo posto, e quindi in alto davvero. Il Besiktas è una squadra costruita per rimanere in alto, e questo lo sappiamo tutti. Inoltre, l’ultimo scontro diretto, quello del 15 febbraio di quest’anno, ha visto i bianconeri esultare in trasferta. Ecco, ci pare ci siano tutti gli ingredienti, e anche qualcosa in più, per riuscire a chiudere il discorso in maniera veloce. La partita, i padroni di casa, la vinceranno serenamente.
Come vedere Besiktas-Basaksehir in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la giornata numero 9 del campionato turco, Besiktas-Basaksehir, in programma lunedì alle 17:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Bersiktas è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.63 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Ci aspettiamo ovviamente una semplice vittoria dei padroni di casa dentro un match che potrebbe regalare anche un gol per squadra. La quota in questo caso è in salita.
Le probabili formazioni di Besiktas-Basaksehir
BESIKTAS (4-2-3-1): Nubel; Murillo, Agbadou, Topcu, Yilmaz; Ndidi; Fakili, Cerny, Olaitan, Trossard; Hyeon-Gyu Oh.
BASAKSEHIR (4-2-3-1): Sengezer; Karbownik, Bayram, Ba, Kharebashvili; Kemen, Kaluzinski; Skov Olsen, Shomurodov, Brnic; Bozok.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus