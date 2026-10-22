Pronostico Stoccarda-Borussia Möenchengladbach: contro l’ultima della classe non si può fallire

Stoccarda-Borussia Möenchengladbach è una partita di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Lo Stoccarda ha bisogno di una scossa in campionato e il calendario gli offre un’occasione importante: venerdì, alla MHP Arena, arriva il Borussia Mönchengladbach, ultimo in classifica e ancora a secco di punti dopo sei giornate di campionato. Per la squadra di casa, reduce da un avvio al di sotto delle aspettative, è il momento di trasformare il potenziale in risultati e recuperare terreno sulle concorrenti.

Dopo il quarto posto della scorsa stagione, lo Stoccarda si aspettava un percorso più convincente in Bundesliga. Il tredicesimo posto attuale è il risultato di tre sconfitte nelle ultime quattro partite, compreso il recente ko contro l’Amburgo. In mezzo, però, è arrivata la vittoria sul Paderborn, mentre in Champions League la squadra ha mostrato segnali incoraggianti. Il rendimento offensivo resta un punto da cui ripartire, ma serve maggiore continuità per evitare di perdere ulteriore terreno.

Il Borussia Mönchengladbach sta vivendo un avvio ancora più complicato: sei sconfitte in altrettante giornate e già cinque punti di distanza dalla prima squadra fuori dalla zona retrocessione. Le ultime tre battute d’arresto sono arrivate tutte con un solo gol di scarto, ma il problema principale resta la tenuta difensiva: venti reti incassate in sei partite sono un dato pesantissimo. La squadra ospite ha comunque trovato il gol con regolarità nelle gare più recenti, senza però riuscire a raccogliere risultati. A Stoccarda servirà una prova molto più solida per interrompere la serie negativa.

Come vedere Stoccarda-Borussia Möenchengladbach in diretta tv e streaming

La sfida tra Stoccarda e Borussia Mönchengladbach è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Lo Stoccarda parte favorito soprattutto per le difficoltà difensive del Borussia, che finora ha incassato una media superiore a tre gol a partita. Il fattore campo e la necessità di riscattare le recenti battute d’arresto possono dare ai padroni di casa la spinta necessaria per affrontare la gara con maggiore convinzione.

Optiamo, in definitiva, per la vittoria dello Stoccarda. Il Borussia ha mostrato qualche segnale offensivo, ma i risultati continuano a mancare e la fragilità della retroguardia rischia di pesare anche in questa trasferta. Se la squadra di casa riuscirà a evitare cali di concentrazione, avrà buone possibilità di conquistare tre punti preziosi.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Moenchengladbach

STOCCARDA (3-4-2-1): Seimen; Hendriks, Stergiou, Sauer; Vagnoman, Karazor, Stiller, Führich; Leweling, El Khannouss; Undav.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (3-4-2-1): Nicolas; Hashioka, Diks, Leszczynski; Scally, Neuhaus, Sander, Ullrich; Bolin, Hack; Lindberg.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0