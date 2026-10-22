Home » CALCIO » Bundesliga » Pronostico Stoccarda-Borussia Möenchengladbach: contro l’ultima della classe non si può fallire

Pronostico Stoccarda-Borussia Möenchengladbach: contro l’ultima della classe non si può fallire

di

Stoccarda-Borussia Möenchengladbach è una partita di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Lo Stoccarda ha bisogno di una scossa in campionato e il calendario gli offre un’occasione importante: venerdì, alla MHP Arena, arriva il Borussia Mönchengladbach, ultimo in classifica e ancora a secco di punti dopo sei giornate di campionato. Per la squadra di casa, reduce da un avvio al di sotto delle aspettative, è il momento di trasformare il potenziale in risultati e recuperare terreno sulle concorrenti.

Stoccarda
Pronostico Stoccarda-Moenchengladbach: contro l’ultima della classe non si può fallire (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Dopo il quarto posto della scorsa stagione, lo Stoccarda si aspettava un percorso più convincente in Bundesliga. Il tredicesimo posto attuale è il risultato di tre sconfitte nelle ultime quattro partite, compreso il recente ko contro l’Amburgo. In mezzo, però, è arrivata la vittoria sul Paderborn, mentre in Champions League la squadra ha mostrato segnali incoraggianti. Il rendimento offensivo resta un punto da cui ripartire, ma serve maggiore continuità per evitare di perdere ulteriore terreno.

Il Borussia Mönchengladbach sta vivendo un avvio ancora più complicato: sei sconfitte in altrettante giornate e già cinque punti di distanza dalla prima squadra fuori dalla zona retrocessione. Le ultime tre battute d’arresto sono arrivate tutte con un solo gol di scarto, ma il problema principale resta la tenuta difensiva: venti reti incassate in sei partite sono un dato pesantissimo. La squadra ospite ha comunque trovato il gol con regolarità nelle gare più recenti, senza però riuscire a raccogliere risultati. A Stoccarda servirà una prova molto più solida per interrompere la serie negativa.

Come vedere Stoccarda-Borussia Möenchengladbach in diretta tv e streaming

Moenchengladbach
Come vedere Stoccarda-Moenchengladbach in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Stoccarda e Borussia Mönchengladbach è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1” è quotato a 1.37 su GoldbetLottomatica e a 1.36 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Lo Stoccarda parte favorito soprattutto per le difficoltà difensive del Borussia, che finora ha incassato una media superiore a tre gol a partita. Il fattore campo e la necessità di riscattare le recenti battute d’arresto possono dare ai padroni di casa la spinta necessaria per affrontare la gara con maggiore convinzione.

Optiamo, in definitiva, per la vittoria dello Stoccarda. Il Borussia ha mostrato qualche segnale offensivo, ma i risultati continuano a mancare e la fragilità della retroguardia rischia di pesare anche in questa trasferta. Se la squadra di casa riuscirà a evitare cali di concentrazione, avrà buone possibilità di conquistare tre punti preziosi.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Moenchengladbach

STOCCARDA (3-4-2-1): Seimen; Hendriks, Stergiou, Sauer; Vagnoman, Karazor, Stiller, Führich; Leweling, El Khannouss; Undav.
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (3-4-2-1): Nicolas; Hashioka, Diks, Leszczynski; Scally, Neuhaus, Sander, Ullrich; Bolin, Hack; Lindberg.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Parma-Torino

Pronostico Parma-Torino: per Gilardino è complicato

Pronostico Monza-Cagliari

Pronostico Monza-Cagliari: c’è la quota in calo

Pronostico Juventus-Lazio

Pronostico Juventus-Lazio: Gattuso alla ricerca del poker