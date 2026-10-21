Pronostici Conference League 22 ottobre: quattro combo da paura

Conference League, in tante a caccia di conferme nella seconda giornata della League Phase. Il Trabzonspor di Salah punta a restare a punteggio pieno.

La League Phase della Conference League riparte immediatamente con la seconda giornata, pronta a regalare altri minuti di battaglie tattiche, trappole ambientali e quote davvero succulente.

Dopo i verdetti dell’esordio, le trentasei formazioni coinvolte cercano conferme e punti pesanti per scalare la maxi-classifica e mettersi al riparo in vista della fase a eliminazione diretta. Tra piazze storiche affamate di gloria, trasferte insidiose a latitudini estreme e trappole europee per le big, ecco l’analisi e le motivazioni dei nostri pronostici per le 5 gare che abbiamo selezionato.

Iniziamo dal Coliseum Alfonso Pérez dove il Getafe farà il suo esordio casalingo nella fase a girone unico ospitando gli svizzeri del Lugano. Gli Azulones di José Bordalás arrivano dal pareggio per 1-1 colto sul campo dell’Universitatea Craiova ma anche dal dispendioso 1-1 nel derby di Liga contro il Rayo Vallecano, match in cui hanno giocato per oltre un’ora in inferiorità numerica.

Di fronte avranno un Lugano in salute. La truppa di Mattia Croci-Torti guida la Super League con +6 sullo Young Boys, ha travolto 4-0 il Pully in Coppa ed è reduce dal brillante 3-2 rifilato alla Stella Rossa al debutto europeo. Sebbene i ticinesi stiano vivendo un momento d’oro, la solidità tattica del Getafe e il proverbiale agonismo proprio delle formazioni di Bordalás tra le mura amiche mettono gli spagnoli in una posizione di netto vantaggio strategico per evitare passi falsi. Optiamo per la combo 1X+Under 3.5.

Una delle gare più intriganti delle 18:45 è quella del Papara Park di Trebisonda, dove avrà luogo l’infuocato incrocio tra Trabzonspor e Hearts.

I Claret-Blues di Thomas Reis viaggiano con le vele spiegate: 4 vittorie di fila tra tutte le competizioni (compreso il 4-0 al Galatasaray, il 4-2 al KuPS al debutto in coppa e il 2-0 al Besiktas di lunedì scorso) ed un attacco pirotecnico, che beneficia del momento magico di Muçi, Franculino Djú e soprattutto dell’insaziabile Salah. Dall’altra parte, gli scozzesi di Wouter Vrancken sbarcano in Turchia con il morale a pezzi dopo il catastrofico 7-1 incassato a Glasgow contro il Celtic e cercano riscatto dopo il pari interno per 1-1 con il Nordsjælland. Il fattore campo e l’impatto offensivo dei padroni di casa ci spingono a scegliere a occhi chiusi il segno 1+Over 2.5.

Le previsioni sulle altre partite

Nel Principato di Andorra si sfidano Inter Club d’Escaldes ed Universitatea Craiova. Gli andorrani dominano in patria con 4 successi consecutivi ma hanno palesato tutti i propri limiti strutturali nella sconfitta per 2-0 incassata contro il Mjällby (appena 0.48 xG prodotti). Di contro, i rumeni, guidati da Filipe Coelho, hanno approcciato la campagna europea con autorevolezza, strappando un prezioso 1-1 al Getafe e collezionando ben sette vittorie nelle ultime dieci gare.

La nettissima superiorità tecnica e la solidità difensiva degli ospiti (soli 0.60 gol subiti di media in trasferta) orientano la giocata sulla combo 2+Multigol 1-5.

Rimaniamo in un micro-stato e ci spostiamo a Gibilterra per Lincoln Red Imps-Twente. La squadra di casa è reduce dalla beffa patita in Norvegia contro il Brann (2-1 con tanto di rimonta nel finale), mentre gli olandesi vorranno riscattare il KO subito con l’Utrecht in Eredivisie, che ha smorzato gli entusiasmi dopo il successo in coppa contro il Thun. I Tukkers vantano un attacco straripante e una cifra tecnica smisuratamente più alta, sebbene concedano sempre qualcosa in fase difensiva fuori casa: la combo 2+Over 2.5 rispecchia fedelmente l’esito previsto.

Chiudiamo il quadro della serata a Banja Luka con Borac-KuPS. I bosniaci danno il meglio tra le mura amiche, dove hanno vinto tutte le ultime 5 gare subendo una sola rete e sfiorando l’impresa all’esordio sul campo del Panathinaikos (2-1). Di contro, i finlandesi vivono un momento delicato, testimoniato dalle incertezze difensive palesate nel 4-2 con il Trabzonspor e dai soli 0.75 gol realizzati fuori casa. La legge del Gradski Stadion non perdona: non è un caso che il segno 1 stia crollando a livello di quote.

La nostra multipla

INTER CLUB D’ESCALDES-UNIVERSITATEA CRAIOVA 2+Multigol 1-5

GETAFE-LUGANO 1X+Under 3.5

TRABZONSPOR-HEARTS 1+Over 2.5

LINCOLN RED IMPS-TWENTE 2+Over 2.5

BORAC BANJA LUKA-KUPS 1

Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” in Trabzonspor-Hearts è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Sportbet. La vittoria del Borac Banja Luka è quotata invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.76 su Sportbet.

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