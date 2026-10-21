Pronostico Monaco-Friburgo: la seconda volta nelle ultime sei

Monaco-Friburgo è una partita della seconda giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Si scontrano senza dubbio due di quelle formazioni che hanno la possibilità di arrivare in fondo a questa competizione. Monaco e Friburgo hanno le qualità per riuscirci.

Entrambe hanno vinto al debutto, subendo un gol, tra le altre cose. Ed è questa la cosa più importante: parliamo infatti di due squadre che hanno un atteggiamento molto offensivo e che qualcosa, dietro, concedono. Entrambe, pure, si presentano a questo appuntamento “forti” di una sconfitta arrivata nel corso dell’ultimo fine settimana. Soprattutto quella del Monaco, sul campo del Lorient, è stata inaspettata. Anche perché i monegaschi non avevano mai perso nel corso dell’annata, ma prima o poi ci sta perdere un match.

Nonostante queste squadre siano comunque abituali in Europa, parliamo pure del primo scontro diretto. E il Monaco ha perso quattro delle ultime cinque partite contro formazioni tedesche. Non un bel cammino, c’è da dirlo. Ma questa volta il trend dovrebbe essere ribaltato.

Come vedere Monaco-Friburgo in diretta tv e in streaming

Monaco-Friburgo è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Monaco è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La cosa certa, quasi assicurata (nonostante ci sia una quota in rialzo) è che entrambe troveranno la via della rete. Monaco più forte del Friburgo: i monegaschi dovrebbero riuscire a prendersi la seconda vittoria di questa campagne europea.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Monaco-Friburgo

MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Teze, Sane, Salisu, Mawissa; Camara, Zakaria; Minamino, Golovin, Fati; Brunner.

FRIBURGO (4-2-3-1): Backhaus; Kubler, Ginter, Rosenfelder, Gunter; Eggestein, Osterhage; Irie, Suzuki, Grifo; Holer.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1