Pronostico Monaco-Friburgo: la seconda volta nelle ultime sei

Monaco-Friburgo è una partita della seconda giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Si scontrano senza dubbio due di quelle formazioni che hanno la possibilità di arrivare in fondo a questa competizione. Monaco e Friburgo hanno le qualità per riuscirci.
Entrambe hanno vinto al debutto, subendo un gol, tra le altre cose. Ed è questa la cosa più importante: parliamo infatti di due squadre che hanno un atteggiamento molto offensivo e che qualcosa, dietro, concedono. Entrambe, pure, si presentano a questo appuntamento “forti” di una sconfitta arrivata nel corso dell’ultimo fine settimana. Soprattutto quella del Monaco, sul campo del Lorient, è stata inaspettata. Anche perché i monegaschi non avevano mai perso nel corso dell’annata, ma prima o poi ci sta perdere un match.
Nonostante queste squadre siano comunque abituali in Europa, parliamo pure del primo scontro diretto. E il Monaco ha perso quattro delle ultime cinque partite contro formazioni tedesche. Non un bel cammino, c’è da dirlo. Ma questa volta il trend dovrebbe essere ribaltato.
Come vedere Monaco-Friburgo in diretta tv e in streaming
Monaco-Friburgo è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Monaco è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet.
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Il pronostico
La cosa certa, quasi assicurata (nonostante ci sia una quota in rialzo) è che entrambe troveranno la via della rete. Monaco più forte del Friburgo: i monegaschi dovrebbero riuscire a prendersi la seconda vittoria di questa campagne europea.
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Le probabili formazioni di Monaco-Friburgo
MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Teze, Sane, Salisu, Mawissa; Camara, Zakaria; Minamino, Golovin, Fati; Brunner.
FRIBURGO (4-2-3-1): Backhaus; Kubler, Ginter, Rosenfelder, Gunter; Eggestein, Osterhage; Irie, Suzuki, Grifo; Holer.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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