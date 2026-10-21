Pronostico Jovic-Paolini: serve qualcosa in più per metterla alle strette

Jovic-Paolini è una partita valida per gli ottavi di finale del Wta di Ningbo e si gioca giovedì 22 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Jasmine Paolini affronta Iva Jovic negli ottavi di finale del Wta 500 di Ningbo e lo farà con il chiaro obiettivo di prolungare il proprio cammino in Cina e ritrovare continuità dopo un periodo complicato. Dall’altra parte della rete ci sarà la giovane statunitense, che oltre ad essere la quarta testa di serie è anche considerata una delle giocatrici emergenti più interessanti del circuito. Un’avversaria da non sottovalutare, dunque, alla quale l’azzurra ha già creato problemi, però, in passato.

Paolini ha iniziato il torneo con una vittoria in due set contro l’ucraina Anhelina Kalinina, superata 6-2, 7-5. Dopo aver controllato il primo parziale, l’italiana ha dovuto gestire un secondo set più combattuto, riuscendo comunque a chiudere senza concedere all’avversaria la possibilità di trascinare l’incontro al terzo. Una prova utile per ritrovare fiducia dopo la pesante sconfitta rimediata contro Sonay Kartal a Wuhan, dove aveva vinto appena due game.

Jovic ha invece beneficiato del bye al primo turno, ragion per cui arriva all’appuntamento con qualche giorno di riposo in più, che di certo è un vantaggio di non poco conto. La statunitense ha già battuto Paolini agli Australian Open di gennaio, imponendosi 6-2, 7-6, dopo aver perso contro l’italiana i due precedenti del 2025, a Indian Wells e agli US Open. Il bilancio complessivo è quindi ancora favorevole a Jasmine per due vittorie a una, sebbene l’ultimo confronto abbia chiaramente evidenziato la crescita della giovane americana.

Jovic-Paolini: il pronostico

Sul cemento di Ningbo sarà importante per Paolini mantenere alta l’intensità e limitare gli errori nei momenti decisivi. L’azzurra possiede l’esperienza necessaria per mettere in difficoltà la rivale, ma dovrà evitare di lasciarle prendere il controllo della partita. Jovic, dal canto suo, può contare su una buona solidità e arriva con il vantaggio psicologico dell’ultimo scontro diretto, elementi che la rendono un’avversaria particolarmente scomoda.

La scelta è a favore di Jovic, che parte con maggiori garanzie in questo momento e ha già trovato le soluzioni per superare Paolini in una sfida importante. Jasmine potrà allungare il confronto se riuscirà a essere incisiva fin dall’inizio, ma la statunitense appare meglio attrezzata per imporsi sul cemento. Il pronostico resta dunque orientato verso la giovane americana.

Jovic in Jovic-Paolini