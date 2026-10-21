Pronostico Lillestrøm-Real Sociedad: 26 anni dopo il risultato non cambia

Lillestrom-Real Sociedad è una partita della terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sono passati 26 anni da quando il Lillestrom non affronta una squadra spagnola. Allora, perde contro l’Alaves in Coppa Uefa, stavolta la sconfitta dovrebbe arrivare contro una Real Sociedad sicuramente più forte dei padroni di casa e alla ricerca, tra le altre cose, anche della prima vittoria in questa manifestazione.

Una sconfitta e un pareggio (in trasferta) per gli spagnoli in Europa League, fino ad oggi. E siccome parliamo comunque di una squadra che ha delle qualità tecniche assai importanti – ed anche una certa esperienza – manca solo che questo gruppo si sblocchi in una serata importante per iniziare a sorridere. E quale migliore di questa?

Anche perché nelle ultime cinque partite sono arrivate tre vittorie (l’ultima nel weekend che da poco ci siamo messi alle spalle sul campo del Malaga) e quindi parliamo di un truppa in forma, mentalmente e fisicamente. Anche il Lillestrom sta vivendo un momento positivo – nell’ultima sfida di campionato ad esempio non ha preso gol – ma i problemi difensivi, visti i risultati della stagione sotto questo aspetto, rimangono e sono anche abbastanza grossi. Ecco perché ci aspettiamo, intanto, una gara da over (così sono finite otto delle ultime dieci della Sociedad) e pure la vittoria esterna è da tenere in assoluta considerazione.

Come vedere Lillestrom-Real Sociedad in diretta tv e in streaming

La sfida Lillestrom-Real Sociedad è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Prima vittoria in Europa League in questa stagione per la Real Sociedad, dentro una gara da almeno tre reti complessive. La quota dell’affermazione in trasferta, tra le altre cose, è anche in calo. Da prendere il più velocemente possibile, insomma.

Le probabili formazioni di Lillestrom-Real Sociedad

LILLESTROM (4-3-3): Dahlberg; Ranger, Gabrielsen, Kristiansen, Paintsil; Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim; Bassi, Gulbrandsen, Felix Va.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Marrero; Zubeldia, Martin, Sarr, Gomez; Kubo, Gorrotxategi, Soler, Guedes; Sucic, Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2