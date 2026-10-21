Pronostico Lillestrøm-Real Sociedad: 26 anni dopo il risultato non cambia

Lillestrom-Real Sociedad è una partita della terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Sono passati 26 anni da quando il Lillestrom non affronta una squadra spagnola. Allora, perde contro l’Alaves in Coppa Uefa, stavolta la sconfitta dovrebbe arrivare contro una Real Sociedad sicuramente più forte dei padroni di casa e alla ricerca, tra le altre cose, anche della prima vittoria in questa manifestazione.
Una sconfitta e un pareggio (in trasferta) per gli spagnoli in Europa League, fino ad oggi. E siccome parliamo comunque di una squadra che ha delle qualità tecniche assai importanti – ed anche una certa esperienza – manca solo che questo gruppo si sblocchi in una serata importante per iniziare a sorridere. E quale migliore di questa?
Anche perché nelle ultime cinque partite sono arrivate tre vittorie (l’ultima nel weekend che da poco ci siamo messi alle spalle sul campo del Malaga) e quindi parliamo di un truppa in forma, mentalmente e fisicamente. Anche il Lillestrom sta vivendo un momento positivo – nell’ultima sfida di campionato ad esempio non ha preso gol – ma i problemi difensivi, visti i risultati della stagione sotto questo aspetto, rimangono e sono anche abbastanza grossi. Ecco perché ci aspettiamo, intanto, una gara da over (così sono finite otto delle ultime dieci della Sociedad) e pure la vittoria esterna è da tenere in assoluta considerazione.
Come vedere Lillestrom-Real Sociedad in diretta tv e in streaming
La sfida Lillestrom-Real Sociedad è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria della Real Sociedad è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet.
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Il pronostico
Prima vittoria in Europa League in questa stagione per la Real Sociedad, dentro una gara da almeno tre reti complessive. La quota dell’affermazione in trasferta, tra le altre cose, è anche in calo. Da prendere il più velocemente possibile, insomma.
Le probabili formazioni di Lillestrom-Real Sociedad
LILLESTROM (4-3-3): Dahlberg; Ranger, Gabrielsen, Kristiansen, Paintsil; Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim; Bassi, Gulbrandsen, Felix Va.
REAL SOCIEDAD (4-4-2): Marrero; Zubeldia, Martin, Sarr, Gomez; Kubo, Gorrotxategi, Soler, Guedes; Sucic, Oyarzabal.
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