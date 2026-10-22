Pronostico Ipswich-Nottingham Forest: a Portman Road non basta segnare

Ipswich-Nottingham Forest è una partita di Premier League e si gioca venerdì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
L’Ipswich torna a Portman Road con la voglia di lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Manchester City e consolidare un avvio di campionato che, nonostante qualche passo falso, ha già regalato indicazioni incoraggianti. La squadra di casa ha raccolto nove punti nelle prime sette giornate e può avvicinarsi alla zona europea con un successo. Di fronte ci sarà un Nottingham Forest in difficoltà, scivolato nelle ultime posizioni dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.
L’Ipswich ha mostrato una buona capacità di trovare la porta, con undici reti segnate nelle prime sette gare, ma le quindici subite raccontano di una difesa ancora vulnerabile. Dopo il successo per 2-1 sul Fulham, i Tractor Boys hanno perso 3-2 sul campo del Manchester City, offrendo comunque una prestazione competitiva. Il rendimento offensivo può rappresentare un’arma importante, a patto di limitare gli errori nella propria metà campo.
Il Nottingham Forest arriva invece da tre sconfitte consecutive in campionato, l’ultima per 1-0 contro l’Arsenal. La squadra ospite ha segnato appena cinque gol nelle prime sette giornate, ma ha incassato nove reti, meno dell’Ipswich. Anche i precedenti recenti sorridono al Forest, che ha vinto cinque degli ultimi sei confronti diretti senza mai perdere. A Portman Road, inoltre, gli ospiti si sono imposti per 4-2 nel marzo 2025: un dato che aggiunge interesse a una gara nella quale entrambe hanno bisogno di punti.
Come vedere Ipswich-Nottingham Forest in diretta tv e streaming
La sfida tra Ipswich e Nottingham Forest è in programma venerdì alle 21, ora italiana. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
L’Ipswich può sfruttare il fattore campo e una produzione offensiva superiore, ma le difficoltà nel proteggere la propria porta rischiano di lasciare spazio al Nottingham Forest. Gli ospiti hanno raccolto risultati deludenti nelle ultime settimane, eppure i precedenti favorevoli e una difesa meno perforata di quella avversaria impediscono di considerarli già battuti.
L’epilogo che ci sembra più verosimile è un pareggio: il buon potenziale offensivo dell’Ipswich può essere bilanciato dalla maggiore tenuta difensiva del Forest, in una gara in cui nessuna delle due sembra avere abbastanza certezze per imporsi con facilità.
Le probabili formazioni di Ipswich-Nottingham Forest
IPSWICH (3-4-2-1): Walton; O’Shea, Diop, Greaves; Ouattara, Florentino, Palacios, Davis; Maeda, Enciso; Emersonn.
NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Cunha, Diomande, Murillo; Muñoz, McAtee, Schlager, Williams; Gibbs-White, Delap, Ndoye.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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