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Pronostico Empoli-Vicenza: solo delusioni e legnate

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Empoli-Vicenza è una gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

L’ottavo turno della cadetteria è aperto venerdì sera da Empoli e Vicenza. E c’è una squadra fino al momento che ha beccato solamente sconfitte e legnate.

Pronostico Empoli-Vicenza
Pronostico Empoli-Vicenza: solo delusioni e legnate (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Parliamo ovviamente del Vicenza, che non ha mai vinto in trasferta, e che ne ha perse già due lontano dal proprio pubblico. La truppa di Gallo quindi si sgretola quando gioca fuori dal campo amico, e l’Empoli, che ha assoluto bisogno di una vittoria, può approfittarne. Anche perché i toscani nelle ultime due uscite interne non è che abbiano fatto benissimo. Modo di dire, ovviamente, visto che sono arrivate due sconfitte contro Arezzo e Palermo che hanno un poco fatto storcere il naso all’ambiente. Se guardiamo gli uomini che i padroni di casa hanno a disposizione, è evidente che ci aspettiamo una vittoria empolese. Anche perché negli ultimi tre incroci giocati in Toscana gli azzurri hanno vinto due volte e pareggiato una. Per il Vicenza, quindi, anche storicamente pare essere un campo ostico. E questo ci aiuta a dire come potrebbe andare a finire questa partita.

Come vedere Empoli-Vicenza in diretta tv e in streaming

Empoli-Vicenza in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Empoli è quotata 2.35 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL è a 1.65 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

CI aspettiamo una vittoria dell’Empoli. Quota altissima. Ma anche un gol per squadra, almeno, è una di quelle quote che si può tenere in considerazione. Ma crediamo che i padroni di casa possano riuscire a portare dalla propria parte il malloppo pieno.

Le probabili formazioni di Empoli-Vicenza

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Magnino, Curto, Cauz; Zedadka, Biondini, Yepes, Saporiti, Corrado; Ceesay, Popov. 
VICENZA (3-5-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Corazza, Valoti, Bellemo, Pellizzari, Caferri; Moncini, Merkaj.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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